Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ayasofya paylaşımı
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Ayasofya' paylaşımı geldi.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinledi. Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi. Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Danıştay'ın kararının ardından Twitter üzerinden paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Ayasofya Camii' ifadelerini kullandı:
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