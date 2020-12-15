İBB sözcüsü Murat Ongun'dan hükümete taksi tepkisi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin taksi teklifinin kabul edilmesi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, İstanbul’a yeni 6 bin taksi teklifinin UKOME tarafından reddedilmesini hatırlattı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi SEAH Taksi Durağı ve yeni açılacak “Cadde 54” durağında çalıştırılmak üzere 14'ü yeni tahditli olmak üzere 20 taksi plakasının 10 yıllığına kiralanması için için bu ay ihaleye çıkıyor. Belediye yeni plakaların muhammen bedelini “400 bin+KDV” olarak belirledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yapılan bu haberi sosyal medya hesabından paylaşayarak, İstanbul’a yeni 6 bin taksi teklifinin hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME tarafından reddedilmesini hatırlattı.
Ongun, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sakarya'ya var, 16 milyonluk İstanbul'a yok.
Tweet bu kadar."
Sakarya'ya var, 16 milyonluk İstanbul'a yok.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 14, 2020
Tweet bu kadar. https://t.co/MRKZXN6LuG
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