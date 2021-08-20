İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan şarkıcı Reyhan Karaca'nın taksi tepkisine yanıt

20 Ağustos 2021 Cuma, 10:44

Şarkıcı Reyhan Karaca, taksi şoförlerinin maske takmaması konusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyaz Masa’ya şikayette bulundu.

Twitter üzerinden İmamoğlu ve Beyaz Masa’ya yazan Karaca, "Bugün bindiğim taksinin şoförü maske takmıyordu “lütfen maske takın” dediğimde “maskem koptu almadım, istemiyorsanız inebilirsiniz” dedi. "Camlar kapalı kilima açık, cam da açtırmıyorlar. Lütfen bu duruma bir çare artık" ifadelerini kullandı.

Karaca’nın bu çağrısına İBB Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.

Ongun, yanıtında "İstanbul’a yakışır, kaliteli bir taksi sistemini bu ay sonu gerçekleşecek UKOME’ye 8. kez getireceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı engellemezse İstanbul’da evrensel standartlarda bir taksi sistemini kurmamız çok kolay" ifadelerini kullandı.

BERRAK TÜZÜNATAÇ DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Oyuncu Berrak Tüzünataç da, geçtiğimiz günlerde ''İstanbul’da taksi yok. Hiçbir günün hiçbir saati yok. Bunun mantıklı bir açıklaması var mı?'' diyerek yaşanan duruma tepki göstermişti.

Tüzünataç'a yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, ''Berrak Hanım, bu konuda şikayetler ne yazık ki her geçen gün artmakta ancak İstanbul'da taksi sayısını artırıp kaliteli, erişilebilir, denetlenebilir bir sistem oluşturma çabamız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yönlendirmesiyle UKOME'de 7 kez reddedildi. Israrımız devam edecek" demişti.

