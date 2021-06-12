İBB Sözcüsü Ongun'dan yandaş yazar Fuat Uğur'a sert yanıt
İBB Sözcüsü Murat Ongun, yandaş Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un İmamoğlu'nu hedef alan sözlerine "Gazeteci olsa ve mesleği gereği bilgi istese, arıtma tesislerinin 1 saat bile duramayacağını öğrenirdi" yanıtını verdi.
Yandaş Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan paylaşımında "Ekrem İmamoğlu’nun özelleştirilen arıtma tesislerinin paralarını 6 aydır ödemediği ve bu yüzden arıtma çalışmalarının durduğu doğru mudur? Doğruysa, İmamoğlu bu cinayetin Marmara’ya felaket getireceğini bilmiyor mu? Amacı ne? Daha çok Müsilaj mı?" ifadelerini kullandı.
"YA AMİGOSU OLDUĞUNUZ PARTİDE SİYASET YAPIN YA DA GAZETECİLİK YAPIN"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise Uğur'un bu sözlerini alıntılayıp "Gazeteci olsa ve mesleği gereği bilgi istese, arıtma tesislerinin 1 saat bile duramayacağını öğrenirdi. Ya amigosu olduğunuz partide siyaset yapın ya da gazetecilik yapın" sözleriyle sert yanıt verdi.
Ongun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
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