İBB teşekkür etti, AKP’li Eyüpsultan Belediyesi paylaşımını sildi

02 Eylül 2020 Çarşamba, 15:53

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, dün Haliç’e ait bir videoyu “Böyle daha bir güzel oldu sanki” notuyla paylaştı.

Bu paylaşımı alıntılayan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Haliç’in temizliğini ve güzelliğini yansıtan Eyüpsultan Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Çalışmalarımızla daha da güzel olacak” dedi.

AKP’li Belediye, Ongun’un bu mesajı sonrasında paylaşımını sildi. Haliç, bahar aylarında AKP ile İBB arasında polemik konusu olmuştu. Erdoğan, Haliç’in çamur içinde olduğuna dair iddialarda bulunurken İBB ise Haliç’ten görüntüler ve laboratuvar deneyi sonuçlarını paylaşarak yanıt vermişti.