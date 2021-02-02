İBB'den Boğaziçi açıklaması
Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun kayyım olarak atanmasının protestoları devam ederken İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrencilerle görüştüğünü ve süreci yakından takip ettiklerini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun kayyım olarak atanmasının ardından protestolar devam ediyor. Polis öğrencilere müdahalesini sertleştirdi. Gözaltı sayısının 332'yi bulduğu eylemlerde eylemcilere uygulanan sert müdahale tepki çekiyor.
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Ekrem İmamoğlu dün Boğaziçili öğrenciler ile görüşeceğini ve üstüne düşen sorumluluğu yerine getireceğini şu sözlerle açıklamıştı:
"Gençlerle dialog kanalları asla kapatılmamalı. Şu ana kadar kapatılmış kanalları açmak tüm yöneticilerin sorumluluğu. Yarın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Saraçhane'de misafir edip dinleyeceğim ve bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim"
"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrencilerle görüştüğünü açıkladı. Ongun,"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu bugün Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmiş, öğrenci arkadaşlarımızla bir görüşme gerçekleştirmiştir" dedi.
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