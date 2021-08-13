İBB’den gençlere üniversite tercih rehberliği!

13 Ağustos 2021 Cuma, 10:56

26 – 27 Haziran’da yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması ile gençlerde tercih heyecanı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 5 – 13 Ağustos tarihleri arası olarak açıklanan üniversite tercih dönemi için 4 Ağustos’tan itibaren İstanbul’un meydanlarında gençlere ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

22 MEYDANDA DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETİ

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri YKS’ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlıyor. İstanbul’un 22 meydanında 190 kişi ile hizmet verilen merkezlerde, gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık yapılıyor.

DOĞRU TERCİH İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ANLATILIYOR

Puan ve diğer sayısal sonuçlarla birlikte adayların ilgi alanları, eğitim için başka bir şehirde yaşamak isteyip istemedikleri, yetenekli oldukları alanlar, tercih yapacakları şehrin ulaşım imkanları ve daha birçok etken üniversite tercihlerini belirleyen konular arasında yer alıyor. İBB’nin Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ndeki uzman rehberler tarafından bu kriterlere de dikkat çekiliyor. Rehberler gençlere tercihlerini yapmadan önce seçecekleri üniversitelerin ve bölümlerin kendilerine uygun olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

MERKEZLER 20 AĞUSTOS’A KADAR AÇIK

Üniversite adayları, 20 Ağustos 2021’e kadar her gün 10.00 ve 19.00 saatleri arasında meydanlardaki merkezlere gelerek destek alabiliyor. Sabit hizmet noktalarının yanında 2 mobil Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi de hizmet veriyor. Mobil merkezlerden birisi Eminönü Meydan’da, diğeri ise İstanbul’un merkeze uzak bölgelerinde giderek hizmet veriyor.

TELEFONLA DA HİZMET VERİLİYOR

Meydanlara gelemeyenler İBB Beyaz Masa’nın Alo 153 numaralı telefonunu arayarak destek alabiliyor. 0212 153 00 00 numaralı telefonla da Türkiye’nin her yerinden İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ne ulaşılabiliyor. Engel, hastalık veya herhangi bir nedenle meydanlara erişmeyenler de Alo 153’ü arayarak destek alabiliyor, isterlerse İBB ekiplerinin evlerine gelerek kendilerine yüz yüze destek vermelerini de talep edebiliyor. Ayrıca tüm adaylar tercih.ibb.istanbul adresinde yer alan tercih sistemini kullanarak listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM’nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabiliyor.

Geçtiğimiz yıl 30 binin üzerinde gencin destek aldığı İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nin bu yıl bulunduğu noktalar ise şunlar:

AVRUPA YAKASI

1. Aksaray Meydan (Fatih)

2. Bağcılar Meydan

3. Bakırköy Meydan

4. Beylikdüzü Meydan

5. Beşiktaş Meydan

6. Eminönü Meydan (Mobil)

7. Esenler Meydan

8. Esenyurt Meydan

9. Gaziosmanpaşa Meydan

10. Sultangazi Meydan

11. Şirinevler Meydan (Bahçeliveler)

12. Şişli Meydan (Cevahir AVM Önü)

13. Taksim Meydan (Beyoğlu)

14. Silivri 19 Mayıs Meydan

ANADOLU YAKASI

1. Beykoz Meydan

2. Çekmeköy Meydan

3. Kadıköy Meydan (Rıhtım)

4. Kartal Meydan

5. Şile Yeryüzü Pazar Meydan

6. Pendik Meydan

7. Sultanbeyli Meydan

8. Ümraniye Meydan

9. Üsküdar Meydan



