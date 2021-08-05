Avcılar’da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar

05 Ağustos 2021 Perşembe, 09:43

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı’nda yaşandı. Metrobüse binmek için asansör kullanan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi arıza sonucu kabinde mahsur kaldı. Vatandaşların ve metrobüs güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye, sıcak havada yaklaşık yarım saat asansör içerisinde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtardı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi. Asansör bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldı.