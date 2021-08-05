Avcılar’da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar
Avcılar’da aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi metrobüs asansörünün bozulmasıyla kabinde mahsur kaldı. Sıcak havada mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Havasızlıktan fenalaşan yurttaşlara diğer yurttaşlar tarafından su verildi.
Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı’nda yaşandı. Metrobüse binmek için asansör kullanan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi arıza sonucu kabinde mahsur kaldı. Vatandaşların ve metrobüs güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye, sıcak havada yaklaşık yarım saat asansör içerisinde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtardı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi. Asansör bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldı.
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