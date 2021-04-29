Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 29 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı, 29 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 800 bine dayandı.
Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Covid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.
VEFAT SAYISI 40 BİNE DAYANDI
Ağır hasta 3 bin 581 oldu, 43 bin 253 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.
Türkiye'nin 29 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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