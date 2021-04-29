Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 29 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

29 Nisan 2021 Perşembe, 18:07

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 800 bine dayandı.

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Covid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.

VEFAT SAYISI 40 BİNE DAYANDI

Ağır hasta 3 bin 581 oldu, 43 bin 253 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.

Türkiye'nin 29 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: