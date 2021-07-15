İBB'nin kampanyasına 12 günde 11.8 milyon lira bağış yapıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 17:38

İBB'nin Kurban Bağış Kampanyası’na 12 günde 11.8 milyon bağış yapıldı. 'Büyükşehir Çalışıyor' adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı kurban bağışı kampanyasında toplanan tutar 11.8 milyon TL'yi geçti" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı 'Kurban Bağışı Kampanyası' düzenlemek için 27 Nisan'da İstanbul Valiliği'ne yaptığı izin başvurusuna onay çıkmamıştı. İstanbul Valiliği 25 Haziran 2021 tarihli yazısı ile yardım toplama kampanyası başvuru talebinin uygun bulunmadığını bildirmişti.