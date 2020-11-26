İBB'nin taksi teklifi reddedildi! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

UKOME toplantısında görüşülen "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi. İmamoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İstanbul'un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME'de reddedildi. Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbullu’ya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur." ifadelerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 16:46
İBB'nin taksi teklifi reddedildi! İmamoğlu'ndan ilk açıklama
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UKOME toplantısında görüşülen İBB'nin 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin ret vermesi nedeniyle oy çokluğuyla reddedildi. Teklif daha önce de 2 kez reddedilmişti.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İstanbul'un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME'de reddedildi. Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbullu’ya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur." ifadelerini paylaştı.


TOPLANTI ÖNCESİNDE TAKSİCİLERLE İMAMOĞLU ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI


UKOME toplantısına giremediklerini öne süren bir grup taksici, kapı önünde Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi.

İmamoğlu ile yeni taksi plakası kararını  protesto eden grup arasında tartışma çıktı. İmamoğlu içeri girerken gruptakiler protestosunu sürdürdü. Bunun üzerine tekrar dışarı çıkan İmamoğlu taksicilere tepki gösterdi.

İmamoğlu tartışmanın ardından içeriye girdi. Toplantıya alınmayan taksiciler ise uzaklaştı.


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