İbrahim Kalın'ın 'Modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı' paylaşımına tepki yağdı

30 Temmuz 2020 Perşembe, 17:10

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından "Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır" paylaşımı yapınca siyasiler ve yurttaşlar Kalın’ın tweet'ini alıntılayarak tepkilerini gösterdi.

Tepkiler arasında en çarpıcı olanlardan biri Saadet Partisi'nden ayrılan Cihangir İslam'ın ifadeleriydi. İslam, Kalın'a "Kendi hikâyenizi bizleri yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara mahkum ederek zaten yazdınız" diye tweet attı.

İşte öne çıkan paylaşımlar...

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Kalın’ın tweeti'ni alıntılayarak şu notu paylaştı:

“Yeni bir devket plânı! İşsizlik, Türk parasının hali, Suriye'deki şehitlerimizin hesabını soramamak, S400'e verdiğimiz paralar, "bakara makara",Trump'ın Papaz'ı, 15 Temmuz hain kalkışması, 5 müteaahit, silâhlandırılan adalar, Atatürk'e lânet okuyan DİB'nı da masal kitabınıza alın”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan:

"Bu ülke insanını masallar ile uyutmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Ülkenin gerçek meselelerini, meseleniz yapmayı ne zaman düşüneceksiniz?"

İstanbul Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam:

"Kendi Hikayenizi bizleri yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara mahkum ederek zaten yazdınız Sayın @ikalin1.

Ulaşa ulaşa Cengiz Yasası'na ulaştınız. Hikayeniz Bitti! Bizler hikaye yazmıyor, birarada hukuk ve saygı üzerinden inşa gerçekleştiriyoruz. Endişe etmeyiniz, size de yer var!"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay: “E siz de 18 yıldır kendi masalınızı anlatıyorsunuz... Fakat artık dinleyen az.” Yorumunda bulundu.

Yazar Sadık Usta, “Tarihiniz, Türk halkının tarihinin çarkında sadece bir çomaktır... Cumhuriyet devrimine meydan okuyanların torunlarısınız... İnsanlık tarihinin çarkı arada bir geriye de döner fakat istikameti hep ileriyedir” ifadelerini kullanırken, Mithat Cemal Kuntay'dan "Anlat bana bir parçacık ecdâdımı anlat; muhtacım o efsâneye,târihe masal kat. Yatdıkça, büyür dağ gibi, bir gövdesi varmış; kalkınca uzar gölgesi dünyayı tutarmış, düşmanları müstefreşelerden yumuşakmış; on saltanat el pençe rikâbından uşakmış öldükçe yaşarmış yeniden hâdiselerde... muhtacım o efsâneye,tarihe masal kat.. Anlat bana bir parçacık ecdâdımı anlat; muhtacım o efsâneye, târihe masal kat..." dizelerini paylaştı.

Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan:

“Türkiye, laik ve demokratik Cumhuriyet devriminin hikayesini Atatürk'ün izinde yükselttiği sürece dünyanın ilham kaynağı olacak, 21. yüzyıl dünyasının geleceği daha iyi şekillenecektir” notunu düşerek “Atatürk’ün İzinde Türkiye Dünyayı değiştirecektir” kitabının görselini paylaştı.









Cumhuriyet Gazetesi yazarı, gazeteci Mine G. Kırıkkanat:

Tarihçi Sinan Meydan:

"MASAL!

O masallarla uyutulan millet, vatanı elinden alınırken uyandı.Milleti uyandıranlar,sanatta,bilimde,sanayide o başkalarının çok gerisinde kalındığını görerek modernleşme kararı verdiler. Onlar,medeni olmayan milletlerin,kendi hikayelerini yazamayacağını çok iyi gördüler.

150 yıldır önce Osmanlı yenilikleri,sonra Milli Kurtuluş Savaşı,sonra Cumhuriyet Devrimi ile Türk milleti kendi hikayesini yazdı.Siz,AKP iktidarı olarak 150 yılda yapılan milli varlıkları sattınız,kandırılıp ülkenin tüm kurumlarını bir cemaate teslim ettiniz.Bir hikayeniz var!"

Öne çıkan diğer paylaşımlar ise şu şekilde: