Trabzonspor efsanesi İbrahim Yattara'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 21:51

Trabzonspor'un Gineli eski futbolcusu İbrahim Yattara, Futbol Arena'ya verdiği röportajda futbolculuk dönemine dair açıklamalarda bulundu. Yattara, gelecekte Trabzonspor'a geri dönmek istediğini söyledi:

"Sekiz sene... Bu aşk bitmez. Çünkü ben sekiz senede Trabzonspor taraftarına aşık oldum. O aşk hemen bitmez, çok zor. Çünkü ben onları çok seviyorum, onlar da beni çok seviyor. Ben onlarla hala bir şeyler paylaşmak istiyorum, inşallah bir gün olacak. Ne zaman, bilmiyorum. İnanıyorum ki bir gün olacak. Benim onlara bir mesajım var: Trabzonspor bizim takımımız. Ne olursa olsun, takımımızı yalnız bırakmayalım. Zaten onların yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Çünkü 'Bize her yer Trabzon'. Trabzon bizim her şeyimiz. O yüzden gerçekten onlara güveniyor ve inanıyorum. Bize seneler inşallah çok güzel şeyler gösterecek."

40 yaşındaki Yattara, eski kulübünün seneye daha iyi işler yapmasını beklediğini söyledi:

"Trabzonspor bir ara iyi başladı, sonra çok kötü gitti, şu anda toparlanıyor. Güzel, iyi gidiyor. Abdullah Hoca geldikten sonra Trabzonspor iyi şeyler yapmaya başladı. Son dört maçta birkaç beraberlik aldık. Böyle şeyler olur, Abdullah Hoca sezona takımla başlamadı. Bence sezon sonuna kadar böyle gidecek. Seneye inşallah güzel transferler yapılacak. Bazen pozisyonlar yetersiz kalıyor. Hoca ve yardımcı hocalar da görüyor zaten. İnşallah seneye güzel bir kadro bekliyoruz."

"İMAMOĞLU İLE HALA KONUŞUYORUZ"

Yattara, futbolculuğu döneminde Trabzonspor'da yöneticilik yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sevdiğini söyledi:

"Geldiğimde Ekrem İmamoğlu'nu tanımıyordum. İstanbul'a geldim, havaalanına indim, beni o karşıladı. Beni çok mutlu etti, çünkü indiğimde telefonum çalışmıyordu. Telefonunu istedim ve bana verdi. Eşimi, annemi, babamı, herkesi aradım, bir saat adamın telefonuyla konuştum. O günü hala unutmadım. Onunla hala konuşuyoruz. Beni çok mutlu etti, Allah razı olsun. Gerçekten onu seviyorum."

"TANIDIĞIM EN İYİ İNSAN HASAN ÜÇÜNCÜ"

Yattara, Trabzonspor'dan takım arkadaşı olan ve soyismini aldığı Hasan Üçüncü ile ilgili şunları söyledi:

"Hasan Üçüncü ile iki gün önce konuştum. İlk geldiğimde Hasan Üçüncü en yakın arkadaşım oldu. Bana çok yardım etti, birlikte Cuma namazlarına gidiyorduk. Odada beraber namaz kılıyorduk. Dil olarak zordu, Fransızca veya İngilizce bilmiyordu ama o zaman yavaş yavaş Türkçe öğrendim. Ondan sonra kanka olduk. Türkiye'de bugüne dek tanıdığım en iyi adam Hasan Üçüncü. Gerçekten çok dürüst. Bana hiçbir zaman yalan söylemedi, kötü davranmadı, futbol - namaz - ev üçgenindeydi. O kadar. Sonra ben Türk vatandaşı oldum, ismimi İbrahim Üçüncü Yattara olarak yazdırmak istedim, sadece İbrahim Üçüncü'yü yazdılar. Yattara'yı da yazdıracağım. Mesela Avrupa'ya giderken iki tane pasaportum oluyor, birbirine uymuyor."

2016 yılında Survivor isimli yarışmaya da katılan Yattara, yarışmanın futboldan daha zor olduğunu belirtti:

"Survivor'da gerçekten çok zorlandım ama çok şey öğrendim. Çok güzel bir yarışmaydı ama çok zordu. Bence futboldan daha zordu."

İbrahim Yattara, 2003'ten 2011'e kadar formasını giydiği Trabzonspor'da 187 maçta 39 gol kaydetmişti. Bordo-mavili taraftarların sevdiği isimlerden olan Yattara, 2012-13 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nda oynamış, 2015'te ise futbolu bırakmıştı.