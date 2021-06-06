İç pazar ‘oteli’ kurtarmaz

06 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, sadece iç pazarın bir otelin açılması için yeterli olmadığına işaret ederek şirket olarak bin otelle çalıştıklarını, bu yıl bunların 700-800 tanesinin açılmasını beklediklerini söyledi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Vardar, 2021 sezonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



YÜZDE 40 ZAM YOLDA

-Geçen yıl resort otellerin yüzde 50’si açıldı ve bunlar iç pazarı ayakta tuttu. Resort bölgelerinde müşterinin sadece yüzde 25’i yerli turisttir. Dış pazar olmaksızın otellerin ayakta kalması zor.

-Türkiye’nin en önemli pazarları Almanya, İngiltere ve Rusya. Buralarda siyasi görüşmeler sürüyor. Sadece Rusya pazarı için çalışanlar otelleri açmayacaklarını söylüyor. Tam ne olacağı 15 Haziran’da netleşir.

-Herhangi bir kısıtlama gelmez normalleşme sürerse, iç pazarda 50 yılın en iyi sezonu yaşanabilir.

-İç pazarda fiyatlar bu ay yüzde 40 artacak. 2022’de dış pazar açılacağı için iç pazarda fiyatlar tehlikeye girebilir.

-Eskiden 3 ayda bir bütçe yapardık. Ama şimdi haftalık bütçeler yapıyoruz. Pandemi nedeniyle çok özel bir dönem yaşıyoruz. Sektörümüz şu an bir kurtuluş savaşı veriyor.

-Her şeyimizi bankalara verdik, müşteriye olan borçlarımızı ödedik. Biz hükümete şunu anlatamadık turizm sektörüne hibe verilmesi gerekiyordu.

-Ayrıca pandemi döneminde fırsatçılık yapan acenteler de var, krizdeymiş gibi davranıp misafirin parasını ödemeyenler var.

-2020 sezonu için erken rezervasyonda 300 bin satış gerçekleştirmiştik. Pandemi ile bu rezervasyonların yüzde 97’si iptal veya tarih değişikliği istedi. Bu oranın yüzde 57’si ise tekrar rezervasyona döndü.

TATİLE İHTİYAÇ ÇOK

- 2021 erken rezervasyon döneminde iyi bir satış grafiğimiz vardı ama vaka sayıları artınca sayılar düştü. 17 günlük tam kapanma dönemi kararı çok geç açıklandı. Buna rağmen, kapanma döneminin ilk gününde 2 bin 800 rezervasyon aldık. Bu da insanların tatile ne kadar çok ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Şirket olarak 2021 hedefimiz ise 370 bin yolcu, 940 milyon TL ciro.