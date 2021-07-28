İçişleri Bakanı hakkında paylaşım iddiasıyla soruşturma açılan emniyet müdürü, Yavaş’ı övünce ihraç edildi
Bakan Soylu’nun, halkın panikle sokağa çıkmasına yol açan kararı sonrası istifa ettiğini duyurması üzerine “Binlerce kez şükürler olsun” paylaşımı yapan Emniyet müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Müdür, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni destekleyince de meslekten ihraç edildi.
T24 yazarı Tolga Şardan, dünkü yazısında “adını açıklamayacağım” diyerek Emniyet müdürünü ihraca götüren süreci yazdı. Sürecin pandeminin başında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandığını duyurarak halkın panikle sokağa çıkmasına neden olan İçişleri Bakanı Soylu’nun eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasıyla başladığı anlatan Şardan, bu açıklamadan 7 dakika sonra “Binlerce kez şükürler olsun” paylaşımı yapan Emniyet müdürünün açığa alınarak hakkında soruşturma açıldığını belirtti.
Yazıya göre polis müdürü, müfettişe verdiği ifadesinde kendisinin kurban adağı olduğunu, tanıdığı bir memur aracılığıyla adak konusunun tamamlanması nedeniyle söz konusu paylaşımı yaptığını, paylaşım saatinin Soylu’nun istifa paylaşımıyla tamamen tesadüf olduğunu, sonrasında da yanlış anlamaya neden olmamak amacıyla paylaşımını sildiğini söyledi. Ancak polis müdürünün geçmişe dönük sosyal medya paylaşımlarını mercek altına alan müfettiş, beş farklı paylaşımı sorunlu buldu.
‘PARSELCİ MÜTEAHHİTLER’
Polis müdürünün 15 Mayıs 2019 günü Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) bir faliyetine yaptığı “Parselci müteahhitler belediyeden kovuldu. Anfa canlı yayınla ihale yaptı ve milletin 1 kuruşu bile zayi edilmedi. Son dakika yapılan ihaleler iptal edildi. İthal çiçek alımından vazgeçildi. Üretici ve TL korundu. Kovulan 22 idareci de zaten birilerinin kovulması sonucu gelmişlerdi” yorumu müfettiş raporuna “siyasi amaçlı” olarak girdi. Müfettiş soruşturması sonrasında hazırlanan disiplin raporunu karara bağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, iddianın “subuta erdiği” gerekçesiyle polis müdürünün “meslekten çıkarılması”na karar verdi. Şardan yazısında “Böylece hakkında önce Soylu’ya muhalif paylaşım yaptığı iddiası boşa çıkan polis müdürü, bu kez ABB ve Yavaş’ı desteklediği iddiasıyla meslekten çıkarıldı!” ifadelerini kullandı.
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