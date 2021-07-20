İçişleri Bakanı Soylu, bayramlaşma programında: Irak'a, Suriye'ye yürüyerek gideceğimiz günler uzak değil

20 Temmuz 2021 Salı, 11:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki temasları kapsamında beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayramlaşma programına katıldı.

Burada konuşan Soylu, bugün Şırnak'tan Edirne'ye kadar namazların kılındığı, kurbanların kesildiği bir gün olduğunu belirtip "Hep beraberiz, büyük bir şenlik yaşıyoruz. Esas festival yapıyoruz, bayram festivali, insanlık festivali. Birbirimizle buluşuyoruz, annelerimizi hatırlıyoruz, babalarımızı, ninelerimizi, dedelerimizi hatırlıyoruz. Köylerimizi, bağımızı, bahçemizi hatırlıyoruz. Allah nice bayramlara bu güzellikler içerisinde ulaşmayı nasip etsin." diye konuştu.

Şırnaklılara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini dile getiren Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anneler, babalar olarak ailenizin huzur içerisinde olmasını istersiniz, değil mi? Bu ülkenin reisi de ülkesinin huzur içerisinde olmasını ister. Şırnak'ta Sefine'ye vatandaşım gitsin, 1700 yıllık tarihini yeniden canlandırsın, hayvanlarını otlatsın, Kato'dan Bestler Dereler'e kadar, Cudi'den Gabar'a kadar her taraf huzur bulsun ister. Hep beraber bu ülkeyi yönetenler bunu ister. Allah'a hamdüsenalar olsun, nereden nereye geldik. O günleri hatırlamak dahi istemiyoruz. Ne olursunuz siz de hatırlamayın. Dün şöyleydi, böyleydi demeyin, demeyelim. Yarın daha huzurlu olacak diyelim. Çocuklarımıza Şırnak daha güzel olacak diyelim ve ülkemizin her tarafında bizim çocuklarımız hizmet verecek diyelim. Şırnak bugünden yarına, yarından geleceğe daha güzel günlerle buluşacak diyelim. Çünkü bizim milletimiz hep güzelliklere layıktır."

"BURADAN YÜRÜYEREK IRAK, SURİYE..."

"Allah size olan sevgimizi, sizin de bize olan sevginizi hiç azaltmasın. Duamız budur. Sevgilerimiz nesilden nesile aktarılsın." diyen Soylu, "Göreceksiniz, bu daha başlangıç" vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz daha güçlü, daha zengin, daha kudretli bir memleketin evlatları olacağız. Huzuru Şırnak'a huzuru Diyarbakır'a getirdik ya, geceleyin, günün herhangi bir vaktinde kol kola girip, rahat rahat yürüyoruz ya bilesiniz sorumluluğumuzdur. Bu coğrafyanın huzuru sorumluluğumuzdur. Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın, Afganistan'ın, Müslüman coğrafyaların, insanlığın, Orta Doğu'nun huzuru da sorumluluğumuzdur. Hepimizin sorumluluğudur. Hiç merak etmeyin, Allah bize, size o günleri gösterecek. Buradan yürüyerek Irak'a gideceğimiz, Suriye'ye gideceğimiz, hep beraber Libya'daki kardeşlerimize selam olsun diyebileceğimiz, Filistin'e, Afganistan'a kadar bütün coğrafyanın, bütün dünyaya kendi insanlık medeniyetini anlatabileceği günler uzak değildir, yakındır Allah'ın izniyle."

Sözlerinin sonunda da "Cumhur İttifak'ına itimat edin. Bugüne kadar size yanlış istikamet göstermedik, inşallah göstermeyeceğiz. Bilesiniz ki emrinize amadeyiz." diyen Soylu, herkesin bayramını kutladı.







