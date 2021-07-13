Sedat Peker'den Süleyman Soylu'ya: Tüm suçların yanında bana bilgi sızdırdığın için, yüce divana kesin gideceksin

13 Temmuz 2021 Salı, 20:37

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisinin kayıp silahlar açıklamasının ardından gri propaganda ile halkın beynine “bunlar seçimle de gitmez algısını yerleştirmeye” çalıştıklarına işaret ederek, “Binlerce senelik geleneği olan Türk devletini de maalesef ki tanımamışsın. Seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz” dedi.

Peker, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'na bakanlık müşavirinin süre tanıyarak Esenyurt iddialarını ispat etmesini talep etmesine ilişkin olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi.

Peker, "Bu saatten sonra Hitler kadar insan öldürsen bile senden kimse korkmaz" açıklamasını yaparak; Soylu'nun kendisine bilgi sızdırdığını da ifade etti. Peker, "Yaptığın tüm suçların yanında bana bilgi sızdırdığın için, yurtdışına kaçmamı sağladığın için zaten yüce divana kesin gideceksin" ifadelerini kullandı.

Peker'in açıklamaları şöyle:

1-Kıymetli dostlarım, ufak oğlum Boğaçhan Talha Peker ve bana yol arkadaşlığı yapan bir kardeşime dün akşam covid teşhisi konuldu. Onların sağlıklarına kavuşmaları için hayır dualarınızı beklerim. Onlarla ilgilendiğim için tweet yazamadım. — Sedat Peker (@sedat_peker) July 13, 2021

1- Kıymetli dostlarım, ufak oğlum Boğaçhan Talha Peker ve bana yol arkadaşlığı yapan bir kardeşime dün akşam covid teşhisi konuldu. Onların sağlıklarına kavuşmaları için hayır dualarınızı beklerim. Onlarla ilgilendiğim için tweet yazamadım.

Kıymetli dostlarım, ufak oğlum Boğaçhan Talha Peker ve bana yol arkadaşlığı yapan bir kardeşime dün akşam covid teşhisi konuldu. Onların sağlıklarına kavuşmaları için hayır dualarınızı beklerim. Onlarla ilgilendiğim için tweet yazamadım. 2-Süslü Sülüman ben yokken Barış Terkoğlu isimli bir gazeteci arkadaşı benim paylaşımlarımı yorumladığı için tehdit etmişsin. Sana kötü bir haberim var, ilkokul öğrencileri bile senle ilgili Süslü Sülüman diyorlar.

"TANIMADIĞIM 20 30 KİŞİYİ DE GÖZALTINA ALDIRIYORSUN"



3- Sen bu saatten sonra Hitler kadar insan öldürsen bile senden kimse korkmaz. Gırgır dergisinde eskiden olan avninin tehditi senin tehditinden daha çok iş görür. Senden korkan senin gibi olsun (Yüce ALLAH korusun). .... Sülüman, beni tanıyan bir iki insanı…

Sen bu saatten sonra Hitler kadar insan öldürsen bile senden kimse korkmaz. Gırgır dergisinde eskiden olan avninin tehditi senin tehditinden daha çok iş görür. Senden korkan senin gibi olsun (Yüce ALLAH korusun). .... Sülüman, beni tanıyan bir iki insanı… 4- …gözaltına alırken tanımadığım 20 30 kişiyi de gözaltına aldırıyorsun. Sana sözüm olsun mezardan annem ile babam çıksa, onları bile gözaltına alsan ben yolumdan dönmem. Ben artık sizlerle ahiretlik oldum.

…gözaltına alırken tanımadığım 20 30 kişiyi de gözaltına aldırıyorsun. Sana sözüm olsun mezardan annem ile babam çıksa, onları bile gözaltına alsan ben yolumdan dönmem. Ben artık sizlerle ahiretlik oldum. 5-Kedi tecavüzcülerine karşı dayanışma dosyasını genişletmek için çocukça operasyonlar yapıyorsun. Sen vallahi delisin. Bence sen kafatasının içinde delikli gri sünger taşıyorsun, vallahi sende beyin yok. İşin en komik yanı ne biliyor musun?

"SEÇİMİ KAYBETTİĞİNİZDE TIPIŞ TIPIŞ GİDECEKSİNİZ"



6- Beni dört beş sene evvelki çocukça şeylerle suçluyorsun. Sen bana polis korumasını veren kişi değil misin? Eğer suç işlediysem bunları senin beni koruman sayesinde işledim. Sen vallahi delisin ama sana söz, seni tedavi edecem.

Beni dört beş sene evvelki çocukça şeylerle suçluyorsun. Sen bana polis korumasını veren kişi değil misin? Eğer suç işlediysem bunları senin beni koruman sayesinde işledim. Sen vallahi delisin ama sana söz, seni tedavi edecem. 7- Benim kayıt dışı silahların dağılımını anlatmamdan sonra bu işi nasıl kâra çeviririz diye plan yapıp, gri propaganda tekniklerine başvurup halkın beynine Bunlar seçimle de gitmez algısını yerleştiriyorsunuz. ...sülü, 18 yaşında üniversite öğrencilerine operasyon yapıp…

Benim kayıt dışı silahların dağılımını anlatmamdan sonra bu işi nasıl kâra çeviririz diye plan yapıp, gri propaganda tekniklerine başvurup halkın beynine Bunlar seçimle de gitmez algısını yerleştiriyorsunuz. ...sülü, 18 yaşında üniversite öğrencilerine operasyon yapıp… 8- (doğru düzgün bir suçları olmadığı halde) demiştin ya size devleti tanıtacağız, bence sen İskitlere, Sakalara kadar kökleri uzanan 5 bin senelik Türk Milletini hiç tanımamışsın. Binlerce senelik geleneği olan Türk devletini de maalesef ki tanımamışsın.

(doğru düzgün bir suçları olmadığı halde) demiştin ya size devleti tanıtacağız, bence sen İskitlere, Sakalara kadar kökleri uzanan 5 bin senelik Türk Milletini hiç tanımamışsın. Binlerce senelik geleneği olan Türk devletini de maalesef ki tanımamışsın. 9-Seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz. Daha önce söylediğim şeyi bir daha söylüyorum: Allah değilsiniz, devlet değilsiniz. Seçimi kazandığınız için ülkeyi yöneten bir hükümetsiniz. Daha önceki birçok hükümet gibi sizler gelirsiniz sonra da gidersiniz.

"BANA BİLGİ SIZDIRDIĞIN İÇİN YÜCE DİVANA KESİN GİDECEKSİN"



10- Asıl olan MİLLETTİR DEVLETTİR. süslü sülü, yaptığın tüm suçların yanında bana bilgi sızdırdığın için, yurtdışına kaçmamı sağladığın için zaten yüce divana kesin gideceksin. Senin Habertürk’teki röportajın, benim Reşat Fazlıoğlu ile yaptığım telefon konuşması,…

Asıl olan MİLLETTİR DEVLETTİR. süslü sülü, yaptığın tüm suçların yanında bana bilgi sızdırdığın için, yurtdışına kaçmamı sağladığın için zaten yüce divana kesin gideceksin. Senin Habertürk’teki röportajın, benim Reşat Fazlıoğlu ile yaptığım telefon konuşması,… 11- …bir de o zamanki hts kayıtları çıktığı zaman dosya tamamlanmış olacak. düşkün abdulkadiri, seni, senin trolleri burda bekliyorum. Sende o büzük varsa buraya gelirsin. Devletin polisini,askerini kullanıp sahte kabadayılık yapma.

…bir de o zamanki hts kayıtları çıktığı zaman dosya tamamlanmış olacak. düşkün abdulkadiri, seni, senin trolleri burda bekliyorum. Sende o büzük varsa buraya gelirsin. Devletin polisini,askerini kullanıp sahte kabadayılık yapma. 12-Unutma, seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz. Eğer aksi bir hamle yaparsanız vatan delilerinin, vatan fedailerinin, vatan serdengeçtilerinin kim olduğunu göreceksiniz.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker'in Esenyurt'a ilişkin iddialarını değerlendirdiği yazısıyla ilgili "Yazında iddia ettiğin gibi Sayın Bakanımızın bu 2 firma ile bağlantısı iftiranı belgeleriyle ortaya koyman için 24 saat süren var. Bu yalanını da açtığımız manevi tazminat davasına ekleyeceğiz" demişti.