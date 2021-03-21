İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ikinci açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı yazılı açıklamada kullandığı "Aldığımız önlemler bizi vatandaşımıza karşı mahçup etmeyecektir" ifadelerininin ardından yeni bir açıklama daha yaptı. Soylu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, dünya ve Avrupa'daki kadın cinayetleri oranlarını vererek, "Milletimize doğru bilgileri vermek görevimiz" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapmıştı. Soylu yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerine karşı “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”’un ilgili maddeleri kapsamında alınan önlemleri sıralayarak, "“Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri” ve tüm bakanlıklarla uyumlu olarak yürüttüğümüz süreç, inanıyoruz ki bu mücadelede bizi vatandaşımıza karşı mahçup etmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Soylu bugün de sosyal hesabından Türkiye'de işlenen kadın cinayetleri oranlarını dünya ve Avrupa ile kıyasladı.
Soylu mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz.
1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları;
Dünya 13 kişi
Avrupa 7 kişi
Türkiye 3,8 kişi
Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir.
Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak."
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