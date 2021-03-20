İstanbul Sözleşmesi hakkındaki doğru ve yanlışlar

20 Mart 2021 Cumartesi, 12:17

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, kadın örgütlerinin uzun süredir yaptığı tüm itirazlara rağmen Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden ayrıldı.

İstanbul Sözleşmesi, gündemde sıcaklığını korurken hakkında yanlış bilgilerin yayılması da söz konusu olmakta.



Teyitorg, sözleşme ile ilgili yaygın doğru ve yanlışları şu şekilde derledi:











