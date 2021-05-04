İçişleri Bakanlığı açıkladı: Verilen çalışma izni muafiyet belgesi 7 milyonu geçti

İçişleri Bakanlığı, e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 “çalışma izni muafiyet” belgesi düzenlendiğini açıkladı.

(DHA)
04 Mayıs 2021 Salı, 16:50
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Verilen çalışma izni muafiyet belgesi 7 milyonu geçti
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden, 7 milyon 30 bin 446 çalışma izni muafiyet belgesi hazırlandı.

Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-başvuru sisteminden çalışma izni muafiyet belgesi alınamadığı durumlarda, işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formları, 7 Mayıs Cuma günü saat 24.00'e kadar geçerli olacak.

Tam kapanma sürecinde, muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere, ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında, 99 bin 160 personelle devam ediliyor.


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