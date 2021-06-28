İçişleri Bakanlığı'na '00.00 sonrası müzik kısıtlaması' davası
Hakkını Savun Platformu, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle saat 00.00 sonrası müzik yayınının yasaklanması hakkında suç duyurusunda bulanacaklarını duyurdu.
Hakkını Savun platformu, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle saat 00.00 sonrası müzik yayınının yasaklanması hakkında suç duyurusunda bulanacaklarını açıkladı. İki dava açmayı düşündüklerini belirten platform bu davaların birinin işletmeciler diğerinin sanatçılar adına olacağını söyledi.
Dava açmak için bir işletme sahibi ve sahne alan bir sanatçıya ihtiyaçları olduğunu belirten platform, davayı olası bir Anayasa Mahkemesi süreci dahil ücretsiz olarak yürütecek.
Hakkını Savun'dan yapılan açıklama şöyle:
"İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle saat 00.00 sonrası müzik yayınının yasaklanması buyrulmuştur. İdarenin böyle bir yetkisi yoktur, bu şekilde bir tasarrufta bulunulamaz. Söz konusu hukuksuz düzenlemeye karşı dava açacağımızı duyuruyoruz.
İki dava açmayı planlıyoruz. Bir işletme sahipleri adına, bir sanatçılar adına olmak üzere pilot olarak iki iptal davası açacağız. Bu davaları açabilmemiz için adına dava açacağımız müzik yayını yapan bir işletme sahibine ve sahne alan bir sanatçıya ihtiyacımız bulunuyor.
Dava açmak isteyen bu işletme sahipleri ve sanatçıların davalarını olası bir Anayasa Mahkemesi süreci dahil ücretsiz olarak yürüteceğiz. Hazırlayacağımız dava dilekçelerini de diğer dava açmak isteyenlerin ulaşabilmesi için websitemize yükleyeceğiz."
Merhaba. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle saat 00.00 sonrası müzik yayınının yasaklanması buyrulmuştur. İdarenin böyle bir yetkisi yoktur, bu şekilde bir tasarrufta bulunulamaz. Söz konusu hukuksuz düzenlemeye karşı dava açacağımızı duyuruyoruz.— Hakkını Savun (@hakkinisavuncom) June 27, 2021
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