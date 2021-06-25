Cumhuriyet'ten 00.00 konseri| Sanatçılar tek ses oldu: Kusura bakıyoruz, sesi açıyoruz

25 Haziran 2021 Cuma, 00:00

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs salgını kapsamında uygulanan bazı tedbirlerin gevşetildiğini duyurdu. Erdoğan, canlı müzik kısıtlamasına ilişkin alınan kararı ise "Müzik kısıtlamasını da 24.00'e çekiyoruz" sözleriyle açıkladı.

Erdoğan'ın kısıtlamanın kaldırıldığını duyurmasının ardından "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" sözleri ise sanatçıların ve müzikseverlerin tepksini topladı.

Söz konusu yasak, sosyal medyada ‘ideolojik’ olmakla eleştirilirken ‘pandemiyle ilişkisi’ sorgulandı.

KUSURA BAKIYORUZ SESİ AÇIYORUZ

Cumhuriyet, salgının başından bu yana ekonomik anlamda zorlanan sektörlerin başında gelen müzik emekçilerine destek olmak için sanatçılara ulaştı. Sanatçılar da şarkılarıyla müzik yasağına tek ses olup tepki gösterdi.

Burhan Şeşen:

Nereden nereye geldik biz, nereden nereye geldik biz.. Bin odalı saraylar yoktu hayatımızda, yandaş medya henüz var olmamıştı. Her gün gelen zamlarla belimiz bükülürken, hiçbir zaman bu kadar pişkin olunmamıştı. Nereden nereye geldik biz nereden nereye gidiyoruz. Kusura bakıyoruz sesi açıyoruz.

Jehan Barbur: Kusura bakıyoruz, müziğimizi bizi susturamazsınız. Müzik susturulmaz, kusura bakmayın.

Zülfü Livaneli:

"Dünyanın bu bölgelerinde yönetime gelen herkes padişah olsun, kral olsun, Cumhurbaşkanı olsun; sanata, müziğe, şiire müdahale etmeyi çok sever ve zannederler ki güç ellerinde olduğu için müziği ya da sanatı susturabilirler. Tarih de hep gösterir ki mümkün değildir böyle bir şey. 16 yüzyılda Pîr Sultan Abdal'ı idam ettiler. Ne oldu peki, bugün hepimiz Pîr Sultan Abdal türküleri söylemiyor muyuz? Nazım Hikmet şiirleri yasaklandı. Bizim parçalarımız yıllarca yasaklandı. Ne oldu peki sonuçta? Ama nedense bu oyunu çok sever iktidarlar ve her seferinde oynarlar. Her seferde sonuç başka olur. Bu sefer de değişmeyecek. Çünkü müzik kendi kurallarıyla ilerler, müzik tüzükle idare edilmez. Müzik insanların kanında dolaşır, bunu engelleyemezsiniz. Dolayısıyla kimse kuşkulanmasın. Perde inmez, müzik susmaz, şiir susmaz, yazı bitmez."

EGE: Bakıyoruz, gerçekten kusura bakıyoruz ve müziğin sesini sonuna kadar açıyoruz.

Deniz Tekin:

"Gece 00.00’dan sonraki müzik yasağına aslında önceden aşinayız. Konser mekanlarına polis gelmesi ve dinleyicilerden ve sahnedeki müzisyenlerden kimlik istenmesi, kimlik kontrolü yapılması ya da müzik sesinin kısılmasını istemek suretiyle 00.00- 00.30 saatlerinde müzik yapamamaya alışkınız. Bu durum sadece 12'nci Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla meşru hale geldi. Müzik keyfi yasaklanabilecek bir şey değildir bizim var oluşumuzun bir parçasıdır. Dinleyici ile aramızdaki şifa ilişkisini kuran şeydir. Müzik yaparak ailesini geçindiren, çocuğunun okul taksidini ödeyen, kendi hayatının devamlılığını sağlamaya çalışan bir sürü insan var, yalnızca müzisyenler değil. O yüzden bu yasağın acilen kaldırılmasını talep ediyoruz."





BaBa Zula-Murat Ertel: Kusura bakıyoruz ve sesimizi açıyoruz. Gündüz- gece çalıyoruz. Kusura bakıyoruz, müziği açıyoruz.

Sevcan Orhan: Asıl siz kusura bakmayın, ben kusura bakıyorum.

Ayçe Abana - Yunuscan Kaya

"Robert De Niro 2000 yılında Ben Elton’a bir sipariş verir. “We will rock you” müzikali yapılacaktır. Müzikalin konusuna göre kraliçe tarafından tamamen yasaklanmış olan müzik, müzik aletleri, şarkı söylemek, ıslık çalmak gibi her türlü eylem yeniden ortaya çıkacaktır, yeniden keşfedilecektir. Çünkü müzik istenildiği kadar baskılarla susturulsun insanların içinde, ruhunda, kalbinde mutlaka yeri olan en önemli köklerden bir tanesidir. Elbette ki müzik aleti bulunur sonunda ve herkes yeniden müzik yapmaya başlar çünkü müzik istendiği kadar yasaklansın küllerinden yeniden doğacak ve insanlık sürdüğü sürece var olacaktır."

Zeyd: Birinizin değil, hepinizin kusuruna bakıyoruz. Kusura bakıyoruz, sesi açıyoruz.

Can Oflaz: Kusura bakıyoruz, sesi açıyoruz.

Meba Bedel: Müzik susturulamaz. Kusura bakıyoruz ve sesi açıyoruz.

Allame: Kusura bakıyoruz, sesi açıyoruz.

Asrın Tuncer: Cumhurbaşkanının müzikle ilgili açıklamalarını tamamen ideolojik buluyorum. Kusura bakıyoruz ve müziğin sesini sonuna kadar açıyoruz.

Ekin Ekinci: Genç bir şarkıcı olarak, sesimi ve şarkılarımı kitlelere duyurabildiğim için çok mutluyum. Ama artık şarkılarımı insanların gözünün içine bakarak söylemek ve paylaşmak istiyorum. İşte bu yüzden kusura bakıyoruz ve sesi açıyoruz.

Bağzıları - Ömer Naldemir: Kusura bakıyoruz, sesi açıyoruz