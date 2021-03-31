İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamayla ilgili 'muafiyet' açıklaması
İçişleri Bakanlığı, yapılandırılan vergi ve diğer borçların ikinci taksitini ödemek isteyen vatandaşlar ile ödemelerin yapılacağı yerlerde görevli kamu personelinin bugün gece yarısına kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, vergi daireleri ve diğer kamu idarelerine borç yapılandırması ve taksit ödemek için gidecek vatandaşların bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece 24.00'e kadar muaf tutulacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona erecektir.
Bu nedenle yapılandırma borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacak.
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