İçişleri Bakanlığı'nın konaklama başvuruları başlatıldı
Tam kapanma döneminin sonuna yaklaşılırken İçişleri Bakanlığı’nın Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi Ayvalık Otel’de konaklamak isteyen kamu personeli için başvurular açıldı.
İçişleri Bakanlığı, kendi personeli ve diğer kamu personelinin konaklayabileceği Vilayetler Evi Ayvalık Otel için başvuruları açtı. Otelde İçişleri personeli kişi başı 150 lira ile 190 lira arasında değişen fiyatlarda konaklayabilecek, diğer kurum personellerinden ise yüzde 25 daha fazla para alınacak.
Otelde alkol satışının yasak olduğu öğrenilirken, İçişleri’nin otelde konaklamak isteyenlerin doldurması zorunlu olan başvuru formunda sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin fiyata dahil olduğu bildirildi. Oteldeki akşam yemeği açık büfe olarak servis edilecek.
Otelin kendi sitesinde ise koronavirüse karşı önlemlerin alındığı anlatılırken, sosyal medya hesabında kamu personeline “Farklı oda seçenekleri ile Ve Hotels Ayvalık sizlere hem harika bir tatil, hem de evinizin konforunu sunuyor” çağrısı yapıldı.
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