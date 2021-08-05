Tartışılan müdür Barış Saylak konuştu: İki gündür yemediğim küfür kalmadı

05 Ağustos 2021 Perşembe, 14:14

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, "Yangın söndüremeyen bir yalakalık öyküsü" başlıklı yazısında, "Büyük Reis' dedikten sonra kariyer sıçramasıyla İl Tarım ve Orman Müdürü olan Saylak, günler süren yangını 'söndüremeyen' yöneticilerden biriydi" eleştirisinde bulundu.

CHP'den ayrılarak AKP Milas Belediye Başkan adayı olan ve o dönem AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde "Büyüksün reisim" sözleriyle gündeme gelen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Habertürk TV'de orman yangınları sonrası sosyal medyadaki sert eleştirilere yanıt verdi.

"ÜÇ GÜNDÜR LİNÇ YİYORUM"



"Eleştirileri göğüslemeye hazırım" diyen Saylak, şu ifadeleri kullandı: Halk TV ile başlayan süreçte üç gündür linç yiyorum. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü olarak görevim kırsal mahallelerde büyük ve küçük baş hayvanların tahliyesi ve tedavisi, yem ve su ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesi, kriz merkezlerinde getirilen gıdaların denetlenmesi ve elinde tırmığı, hortumu olan personelin, orman bölge müdürlüğü ekiplerine yardımcı olmaktan öte bir sorumluluğum yok.

"YARIN BAŞIMA BİR ŞEY GELSE..."

Ben Muğlalıyım, 55 yaşındayım, bu topraklarda doğdum. Sosyal medyada adeta birilerinin hedef göstermesiyle linç ediliyorum. Yarın başıma bir şey gelse, hiç dahlim olmadığı bir konuda... Daha 2 gün önce Sözcü gazetesi muhabiri Yaşar Anter benim nasıl bir ateş içinde kaldığıma şahittir.

"YEDİĞİM KÜFRÜN HADDİ HESABI YOK"



"2 gündür yediğim küfrün haddi hesabı yok" diyen Saylak, açıklamasını şöyle tamamladı: Geçen perşembe gününden bu yana evime uğramıyorum. Biraz vicdanlara seslenmek istiyorum. AK Parti öfkesi veya bazı tepkilerle... Vatandaşlarım nasıl çalıştığımı görüyor. Bir cehennemi yaşıyoruz. Vicdanlarımız, bölgede eksikliklerimiz, yanlışlarımız olabilir.

"HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilat yapısına göre, ormanların bakımı, korunması Orman Genel Müdürlüğü ile sınırlıdır. Ben bu coğrafyanın insanıyım. Orman da tarım da bizim. Ekibimizle tüm gayreti yapıyorum. AK Parti'den aday olma tercihi gösteren Barış Saylak'ı eleştirebilirsiniz ama böyle bir linci hak ettiğimi düşünmüyorum.