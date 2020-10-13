İdareciler emekçiyi kamera ile izlemekte ısrar ediyor

13 Ekim 2020 Salı, 02:00

Son olay Ağrı Nüfus Vatandaşlık İl Müdürlüğü’nde yaşandı. İdare bünyesinde görev yapan personelin izlenmesi için odalarına monitör yerleştirildi. Kamera kayıt sistemi kuruldu. Çalışanlar tepki gösterdi. Ancak bir sonuç alamadı. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, “il nüfus müdürünün makam odasından taciz boyutuna varan şekilde personeli izlediği ve personele bu doğrultuda psikilojik baskı yapıldığı” yönünde sendikaya yapılan şikâyetler üzerine önce Ağrı Valiliği’ne başvurdu. Ancak valilik kamera kayıt sisteminin kaldırılması istemini reddetti.

Sendika dava açtı. Erzurum 1. İdare Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da dikkat çekti. Uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağının bulunmadığına işaret eden mahkeme, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına yönelik bir güvencenin olmadığını da vurguladı:

“Kamera takip sisteminin kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve bu haliyle temel haklar ve anayasal ilkelerle bağdaşmaması nedeniyle, hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır.”

Danıştay’ın da bu yönde kararı bulunduğuna dikkat çeken mahkeme, oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.