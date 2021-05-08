İddia: TEKSİF Sendikası'na üye oldukları istifaya zorlandılar

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:29

Bursa’nın Kestel ilçesinde faaliyet gösteren ve 460 kişinin çalıştığı iki ayrı işyerinden oluşan bir fabrikadaki işçiler, düşük ücret aldıklarını ve “psikolojik baskılara” maruz kaldıklarını bildirerek, Türk-İş'e bağlı TEKSİF Sendikası'na üye oldu. Sendika kısa sürede işletmede toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalamak için gerekli olan çoğunluğu sağlayıp Çalışma Bakanlığı’na 22 Nisan'da yetki başvurusunda bulundu. Ancak sendikanın iddiasına göre bu süreçte patron, “Sokağa çıkma yasağı nedeniyle izin belgesi çıkarılacak” diyerek, işçilerin e-Devlet şifresini topladı ve hangi işçilerin sendikalı olduğunu öğrendi. Sendika üyeleri işçilerin istifaya zorlandığını ileri sürdü.

Sendikalı işçilerden biri de Serap Yumuşak’tı. Yumuşak dün sabah işe gittiğinde fabrikanın güvenliği onu içeri almadı. Anlatımına göre fabrikaya alınmama nedeni de açıklanmadı. Yumuşak’ın fabrikaya alınmamasının ardından diğer işçiler iş bıraktı ve fabrika önünde eylem yaptı. Yumuşak, burada yaptığı açıklamada, işverenin eylemi gördükten sonra yanına gelerek “Sen işletme içerisinde fotoğraf çektin, işletme kurallarına uymadın” dediğini aktardı.

Hakkında tutanak tutulduğunu bildiren Yumuşak, kendisinin "KOD29" ile işten çıkarılmakla tehdit edildiğini ve daha önce de bu kod ile işten çıkarılan arkadaşları olduğunu söyleyerek, “Bu psikolojik bir şiddettir. Kesinlikle emeğimizi, hakkımızı istiyoruz. Biz işimizi istiyoruz. İşverenden ricamız haklarımıza saygı göstermesidir" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Çalışma Bakanlığı’nın “ahlak ve iyi niyet kuralı” nedeniyle işten çıkarılmaların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirildiği kod olan KOD29’da yapılan değişiklik öncesinde işten çıkarıldığını bildiren Yakup Mayda, “Tazminatsız kapının önüne konuldum. Kovulduğum gün buranın işvereni soyunma odasında gelip, tutanak imzalatmaya çalıştı. Beni KOD29 kullanarak bu şekilde attılar. Sayım Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bu KOD29’a el atmasını ve çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

TEKSİF Sendikası Bursa Şube Başkanı Nihat Şeker, işçilerin anayasal haklarını kullanarak TEKSİF Sendikası'na üye olduklarını, ancak işveren ve işveren vekillerinin işçilerin bu tercihine saygı duymayarak baskı kurduğunu, buna sessiz kalmayacaklarını belirtti. İşyerindeki yasadışı uygulamaların Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil ettiğini de hatırlatan Şeker, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.