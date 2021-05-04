BEDAŞ'tan düşük ücret dayatmasına karşı eylem yapan işçilere tehdit
BEDAŞ’ta düşük zam dayatmasına karşı bırakan işçilere şirketten “Greve katılanların yevmiyeleri kesilecek, şirket zararı ödetilecek” tehdidi geldi.
Cengiz Holding’e ait Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’te şirket yönetimi (BEDAŞ) ile Tes-İş sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine Yüksek Hakem Kurulu’na götürülen toplu sözleşme süreci ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 ücret zam kararı sonuçlandı.
Enflasyonun dahi altında kalan bu rakamlar üzerine işçiler tepkilerini 30 Nisan itibariyle iş bırakma eylemlerine başlayarak gösterdi.
İş bırakma eyleminin ardından BEDAŞ ise, işçilerin iş başı yapmadığı işletmelere noter göndererek işçilerin eylemlerini kayıt altına aldı. Şirketin işçilere gönderdiği yazıda enerji iş kolunun "grev yasağı kapsamında olduğu" gerekçe gösterilerek şöyle denildi:
“İş yerinde çalışma barışı ve düzenini ağır bir şekilde etkileyen bu eylemlere katıldığı belirlenen çalışanların, yasa dışı eyleme katıldığı belirlenen günlere ilişkin yevmiyelerinin ödenmeyeceği, bu eylemler nedeniyle oluşan şirket zararının çalışanlardan ve çalışanları bu eyleme yönlendiren ilgili sendikadan tahsili için gerekli yollara başvurulacağı, ayrıca bu tür eylemlere katılarak iş yavaşlatma eylemi yaptığı tespit edilen çalışan hakkınd gerekli hukuki süreçlerin işletileceği hususu önemle duyurulur”
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