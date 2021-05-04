Karabük'te mermer ocağında kamyon lastiği patladı: 2 işçi yaralı
Karabük'te mermer ocağında kullanılan dev kamyonunun lastiği patladı. Yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde, mermer ocağında kullanılan dev kamyonunun lastiğinin patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.
İlçeye bağlı Karlı köyü Kaya Mahallesi mevkisinde bulunan mermer ocağında dev kamyonunun lastiği değiştirildiği sırada patladı.
Kamyonun yağlamasında görevli Emrah Karagöz ile Uğurcan Tekşen, patlamanın etkisiyle yaralandı.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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