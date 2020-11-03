İdil'de ve onu kurtaran görevlide Covid-19 tespit edildi
İzmir Bayraklı'daki Emrah Apartmanı’nın enkazından kurtarılan İdil Şirin'in testinin pozitif çıkması üzerine koronavirüs tedavisine alındı. İdil Şirin’i enkazdan çıkartan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı bir itfaiye erinde de koronavirüs tespit edildi.
İzmir'de depreminden 58 saat sonra canlı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in deprem öncesinde koronavirüse yakalandığı tespit edildi. İdil Şirin’in koronavirüs tedavisi halen devam ediyor.
COVİD-19 TESTLERİ İÇİN EKİP GÖNDERİLDİ
Arama kurtarma çalışmalarına katılan ve İdil Şirin’i hayata bağlayan İBB'ye bağlı itfaiye ekiplerinden bir personelin Covid-19 test sonucu da pozitif çıktı. İBB bölgeye süratle hızlı test kitleriyle beraber 1 ambulans, bir doktor, bir ATT ve 2 şoförden oluşan sağlık ekibi gönderdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibi tarafından personelin muayenesine başlandı. Arama kurtarma ekip üyelerine Covid-19 testi yapılmaya devam edildiği belirtildi.
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