İdil'de ve onu kurtaran görevlide Covid-19 tespit edildi

03 Kasım 2020 Salı, 14:07

İzmir'de depreminden 58 saat sonra canlı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in deprem öncesinde koronavirüse yakalandığı tespit edildi. İdil Şirin’in koronavirüs tedavisi halen devam ediyor.

COVİD-19 TESTLERİ İÇİN EKİP GÖNDERİLDİ

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ve İdil Şirin’i hayata bağlayan İBB'ye bağlı itfaiye ekiplerinden bir personelin Covid-19 test sonucu da pozitif çıktı. İBB bölgeye süratle hızlı test kitleriyle beraber 1 ambulans, bir doktor, bir ATT ve 2 şoförden oluşan sağlık ekibi gönderdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibi tarafından personelin muayenesine başlandı. Arama kurtarma ekip üyelerine Covid-19 testi yapılmaya devam edildiği belirtildi.







