İdlib bölgesine Şam güçlerinden saldırı

22 Haziran 2021 Salı, 04:00

Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, top atışında dördü sivil, en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

13 kişinin yaralandığı saldırıların İdlib gerilimi azaltma bölgesi sınırları içerisinde bulunan Bara ve İhsim’i de hedef aldığı aktarıldı. Bara’da iki kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi. İhsim’de ise muhalif güçlere ait bir karakolun vurulduğu belirtildi. Ateş sonucu bazı binalar ağır hasar aldı.

AA’nın haberinde karadan karaya yapılan bombardımanda can kaybı en az 7 olarak duyuruldu.

Rusya, Türkiye ve İran’ın Astana uzlaşısı süreciyle birlikte İdlib, “gerilimi azaltma bölgelerinden” biri. Ancak Ankara-Moskova hattında, Nusra bağlantılı HTŞ başta olmak üzere cihatçı grupların etkinliğindeki bölgeye ilişkin zaman zaman gerilim yükseliyor. Rusya, bölgedeki muhalif ve cihatçıların silahsızlandırılmasına yönelik Ankara’nın verdiği taahhüde uymasını isterken Türkiye de Moskova destekli Suriye ordusunun İdlib’e yönelik kuşatmasına, sivilleri hedef almasına tepki gösteriyor.