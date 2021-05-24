Teröristler İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlanıyor! Rusya açıkladı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:53

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, düzenlediği basın toplantısında "Teröristler 23 Mayıs’ta sözde insani yardım örgütü Beyaz Miğferler’in temsilcileriyle birlikte iki kamyonla Cisr eş Şuğur yerleşim birimine altı varil kimyasal götürdüler, bunların klor olduğu tahmin ediliyor" açıklaması yaptı.

KİMYASAL SİLAH KULLANMA SUÇLAMASI



Sputnik'te yer alan habere göre Aleksandr Karpov, böylelikle militanların Suriye hükümet güçlerinin sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanmasını sağlamayı planladığını söyledi.

Suriye’de devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.