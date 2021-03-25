IIF TL'deki sert değer kaybının ardından dolar/TL'nin "adil değer" tahminini 7.50'de tuttu

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası(TCMB) başkanının görevden alınmasının FX piyasalarında bu hafta yüzde 10'a yakın bir düşüşe neden olmasına rağmen, dolar/TL'nin "adil değer" tahminini 7.50 olarak tuttu.

Reuters
25 Mart 2021 Perşembe, 16:09
IIF TL'deki sert değer kaybının ardından dolar/TL'nin
Abone Ol google-news

IIF'den Robin Brooks yeni raporunda, "Şu anda finansal koşullardaki sert daralma, TL'deki sert değer kaybı, yükselen getiri farkları ve artan tahvil getirileri GSYH'da büyük olasılıkla bir daralmaya neden olacak" dedi.

Brooks "Bu, TL'nin istikrar kazanmasına yardımcı olacak ve sonuç olarak dolar/TL'nin "adil değer" tahminini 7.50 olarak tutacağız. Temel risk faktörü, son dönemde yükselen kredi büyümesi" dedi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler