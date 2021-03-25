IIF TL'deki sert değer kaybının ardından dolar/TL'nin "adil değer" tahminini 7.50'de tuttu

25 Mart 2021 Perşembe, 16:09

IIF'den Robin Brooks yeni raporunda, "Şu anda finansal koşullardaki sert daralma, TL'deki sert değer kaybı, yükselen getiri farkları ve artan tahvil getirileri GSYH'da büyük olasılıkla bir daralmaya neden olacak" dedi.

Brooks "Bu, TL'nin istikrar kazanmasına yardımcı olacak ve sonuç olarak dolar/TL'nin "adil değer" tahminini 7.50 olarak tutacağız. Temel risk faktörü, son dönemde yükselen kredi büyümesi" dedi.