IIF TL'deki sert değer kaybının ardından dolar/TL'nin "adil değer" tahminini 7.50'de tuttu
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası(TCMB) başkanının görevden alınmasının FX piyasalarında bu hafta yüzde 10'a yakın bir düşüşe neden olmasına rağmen, dolar/TL'nin "adil değer" tahminini 7.50 olarak tuttu.
IIF'den Robin Brooks yeni raporunda, "Şu anda finansal koşullardaki sert daralma, TL'deki sert değer kaybı, yükselen getiri farkları ve artan tahvil getirileri GSYH'da büyük olasılıkla bir daralmaya neden olacak" dedi.
Brooks "Bu, TL'nin istikrar kazanmasına yardımcı olacak ve sonuç olarak dolar/TL'nin "adil değer" tahminini 7.50 olarak tutacağız. Temel risk faktörü, son dönemde yükselen kredi büyümesi" dedi.
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