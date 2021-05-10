İkizdereli yurttaş: Burada can kalmadıktan sonra taşı alsan ne olur
İkizdere'de yapılmak istenen taş ocağına karşı yurttaşların direnişi devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'n müdahale edilmeyecek taahhüdünü verdiği dere ve şelaleler taşla dolduruldu.
Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı yapmak isteyen Cengiz İnşaat’a karşı direniş dün de sürdürüldü. İşkencedere’de Cengiz İnşaat’ın iş makinelerinin şelale ve dere yataklarını taşla doldurmasına tepki gösteren köylüler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın proje dosyasında dere ve dere yatağında herhangi bir şekilde müdahale edilmeyeceğine dair resmi taahhüdü olduğunu belirtirken, şirket yetkilileri “Biz döktüğümüz malzemeyi derenin içinden almayı taahhüt ettik. Alacağız. ‘Böyle eğimli bir arazide dereye taş gitmeyecek’ böyle bir mühendislik yok” demekle yetindi. Köylüler ise “Burada can kalmadıktan sonra alsan ne olur?” dedi.
Doğa nöbetine katılarak direnişçilere destek veren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekâroğlu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de alandaydı. Milletvekilleri ve köylüler dere yatağının taşla doldurulmasına tepki gösterdi. İşkencedere Vadisi’nin 3 kilometre uzağında bulunan başka bir taşocağında dinamit patlatılması sonrası çevrede bulunan evlerin duvarları çatladı. İkizdere’de direnen yurttaşlar “3 kilometre uzağımızda patlatılan dinamitlerin yarattığı tahribat ortada. Evlerimize komşu kuracağınız taşocağında patlatılan dinamitlerin yaşam alanlarımızı nasıl etkileyeceğini göremiyor musunuz? Bize marjinal diyenlere bir kez daha sesleniyoruz: Biz yaşam alanlarımızı savunuyoruz” dediler.
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