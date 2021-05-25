İkizdere'de direnen 41 kişiye ceza kesildi, 34 kişiye adli işlem yapıldı
Rize'nin İkizdere ilçesinde yapımına başlanan taş ocağını protesto için bölgede bulunan 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 41 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası kesildi.
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Cevizlik köyünde yapımına başlanan taş ocağını protesto gerekçesiyle bölgede bulunanlar hakkında çeşitli kuralları ihlalden güvenlik güçlerince işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, 20 kişiye görevi yaptırmamak için direnmek, 1 kişiye kolluk kuvvetini alenen aşağılama, 2 kişiye bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, 6 kişiye toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet, 5 kişiye konut dokunulmazlığını ihlal olmak üzere 34 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
Ekipler, 41 kişiye ise koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 80 bin 100 lira idari para cezası kesti.
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