İkizdere'de mücadele sürüyor! Mahmut Tanal, iş makinesinin üzerine çıktı

02 Mayıs 2021 Pazar, 14:23

Twitter hesabından, taş ocağı bahanesiyle İkizdere’de doğayı tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Bu çerçevede İşkencedere Vadisi’ndeki çalışmaların acilen durdurulması gerekiyor." notuyla suç duyurusu metnini yayımladı.

'TAM KAPANMA' DA DURDURMUYOR

Rize'nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağı için çalışmalar tam kapanmanın 3. gününde de devam ediyor. Taş ocağına karşı köylülerin mücadelesi ise devam ediyor.

İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

İş makinelerinin çalışmaya yeniden başlamasının ardından köylüler de bölgeye gitti. Köylüler ile birlikte çalışmalara engel olmak isteyen CHP Milletvekili Mahmut Tanal, iş makinesinin üzerine çıkarak, çalışmaları durdurmak istedi.

Önceki gün şirketin doğa katliamını engellemek için ağaçlara çıkan köylüler gözaltına alınmış, gözaltına alınan kadınlar ambulanslarla sağlık ocağına kaldırılmıştı.

İşte Mahmut Tanal'ın Twitter'dan paylaştığı suç duyurusu belgesi:







