İkizdere'deki doğa nöbetinde 4 yurttaş gözaltına alındı
Rize'nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi'ne açılmak istenen taş ocağına karşı doğa nöbetindeki yurttaşlara bu sabah saatlerinde jandarma müdahale etti. Ağaçlara çıkarak kesimi engellemek isteyen 4 kişi gözaltına altına alındı.
1 Mayıs dolayısıyla Taksim'de toplanmak isteyen yurttaşlara polis sert müdahalede bulundu, onlarca kişi gözaltına alındı. İstanbul'daki görüntüler bu yöndeyken Rize'den de gözaltı haberleri geliyor.
Rize İyidere Lojistik Liman İnşaatı'nda kullanılmak üzere biyoçeşitlilik açısından zengin İkizdere'deki İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına karşı yurttaşların mücadelesi sürüyor. İş makinelerinin alana girmesi üzerine başlattıkları doğa nöbetleri sürerken bu sabah saatlerinde jandarma müdahale etti.
Ağaçların kesilmesini, taş ocağı yapılmasını istemedikleri belirten yurttaşlar, ağaçlara çıkarken, jandarma müdahalesi sonucu 4 kişi gözaltına alındı.
İkizdereliler'in doğa mücadelesine destek veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, bölgede nöbeti sürdürüyor. Jandarma müdahalesiyle bölgeden dağıtılan yurttaşlar, çay bahçeleri, ormanlık alanlarda beklemeye devam ediyor.
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