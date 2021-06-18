İkizdere’de direnişe karşı ev baskınları

18 Haziran 2021 Cuma, 13:23

Rize İkizdere'de taş ocağı yapımına karşı direnen köylülerin mücadelesi devam ederken jandarma köylülere yönelik ev baskınlarına başladı.

Direnen köylülerden Dursun Baş'ın evine jandarma baskını yapıldı.

Avukat Yakup Okumuşoğlu, jandarma baskınında yaşananların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Baş’ın gözaltına alınması sırasında ise eşi Pervin Baş'ın çığlıklar atarak fenalaştığı görüldü.

Okumuşoğlu, görüntüleri, "İkizdere de ev araması ve göz altı! Müvekkil Dursun Baş adamdır! Ona başka bir şey yapışmaz! Ama eşinin haksızlığa karşı çığlığı burada.. Sonsuza kadar kulağınızda kalsın! Dert olsun!" ifadeleriyle paylaştı.

İkizdere de ev araması ve göz altı! Müvekkil Dursun Baş adamdır! Ona başka bir şey yapışmaz! Ama eşinin haksızlığa karşı çığlığı burada.. sonsuza kadar kulağınızda kalsın! Dert olsun! #ikizderetasocağıolmasın pic.twitter.com/A1ZUHA7ZHX — Yakup Ş.Okumuşoğlu (@YakupOkumusoglu) June 18, 2021

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de gözaltındaki Dursun Baş'ın sağlık kontrolü için İkizdere Hastanesine getirildiğini ve hastane önünde beklediklerini duyurdu.

Dursun Baş, dün İkizdere’deki eylemler sırasında "sokağa çıkma yasasını ihlal ettiği" bahanesiyle kendisine kesilen para cezasını protesto eden bir video yayınlamıştı.