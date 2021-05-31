Rize'nin İkizdere ilçesinde gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yasağı 15 gün uzatıldı

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:05

Rize İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat'ın bütün tepkilere rağmen sürdürdüğü taş ocağı inşaatına karşı köylülerin direnişi "eylem yasağı" kararlarıyla engellenmek isteniyor.

Rize Valiliği, İkizdere ilçe sınırları içerisinde gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yasağı kararı almıştı. Valilik, yasağın 15 gün süreyle uzatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "iyi niyetli başladığı varsayılan protesto, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin, korsan gösterilere dönüştürülebileceği" öne sürülüp "İyi niyetle başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması gibi etkinliklerin terör örgütlerine müzahir kitlelerce-gruplarca amacından saptırılarak farklı terör örgütlerinin ve marjinal grupların propaganda aracına çevrilmesi yönünde gayretlerin olacağı öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Vatandaşlarımızı kamu otoriteleri ve kamu görevlilerine veya farklı fikir ve bakış açılarına sahip kişileri gruplar halinde birbirlerine karşı kışkırtarak ya da güvenlik güçleri ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirerek kaos yaratılmasına zemin hazırlanacağı, hem salgın yönetim süreci sekteye uğratılırken hem de ülkemizin uluslararası kamuoyunda itibarsızlaşmasına sebebiyet verilebileceği, dolayısıyla Anayasa ile güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetlerin istismarına yol açılabileceği değerlendirilmektedir."

"MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ ZEDELEYİCİ EYLEMLER..."

İkizdere'de 17 Mayıs 2021 günü saat 00:01'den başlayarak, 15 gün boyunca yasaklama kararı uygulandığı belirtilen açıklamada yasağın nedeni ve kapsamı şöyle ifade edildi:

"İfade edilen risklerin henüz ortadan kalkmadığı değerlendirildiğinden, bu kapsamda belirtilen yasal çerçeve ve ilgili kanunların amir hükümleri doğrultusunda, İkizdere sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında gerilim yaşanmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve halk sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarına mahal verilmemesi, yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi maksadıyla: meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda ve benzeri her türlü alan ve ortamda yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, basın açıklaması yapma ve benzeri etkinlikler 1 Haziran 2021 günü saat 00.01'den başlamak suretiyle, 15 gün boyunca yasaklanmasına karar verilmiştir."