İkizdere’den Bakanlığa ve Cengiz’e çağrı: Kaç paraysa ödeyelim yeter ki vazgeçin!
Rize İkizdere’de Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağına karşı yöre halkının direnişi sürerken İkizdere’den Bakanlığa ve Cengiz İnşaat'a çağrı yapıldı: Kaç paraysa ödeyelim yeter ki vazgeçin!
Rize İkizdere’de Cengiz İnşaat’ın İşkencedere Vadisi’nde yapmak istediği taş ocağına karşı yöre halkının direnişi sürüyor. Direnişin 39. gününde vadiye çıkan köylüler, ormanda bulunan ağaçların ve doğal güzelliklerin yok edilmek istendiğine dikkat çekti.
"DAHA NE İSTİYORSUNUZ!"
Direnişçi köylülerden Asuman Fazlıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Cengiz İnşaat’a çağrıda bulunarak, “Zararınızı ülke olarak ve dünya çevrecileri olarak karşılamaya hazırım. Gelin masaya oturalım, kaç para zararınız varsa biz bunu aramızda toplayıp size vereceğiz. Yeterki vazgeçin daha ne istiyorsunuz!” çağrısı yaptı.
Millete ettiği küfürle bilinen Mehmet Cengiz’in İkizdere’deki çevre katliamı sürüyor. Direnişçi yurttaşlardan Asuman Fazlıoğlu’dan çağrı: “Cengiz İnşaat paraysa para. Vazgeçin! Daha ne istiyorsunuz? Paraysa para toplayıp vereceğiz” #ikizdere pic.twitter.com/VvxMqUeOpG— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 29, 2021
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