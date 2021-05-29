İkizdere’den Bakanlığa ve Cengiz’e çağrı: Kaç paraysa ödeyelim yeter ki vazgeçin!

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:56

Rize İkizdere’de Cengiz İnşaat’ın İşkencedere Vadisi’nde yapmak istediği taş ocağına karşı yöre halkının direnişi sürüyor. Direnişin 39. gününde vadiye çıkan köylüler, ormanda bulunan ağaçların ve doğal güzelliklerin yok edilmek istendiğine dikkat çekti.

"DAHA NE İSTİYORSUNUZ!"

Direnişçi köylülerden Asuman Fazlıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Cengiz İnşaat’a çağrıda bulunarak, “Zararınızı ülke olarak ve dünya çevrecileri olarak karşılamaya hazırım. Gelin masaya oturalım, kaç para zararınız varsa biz bunu aramızda toplayıp size vereceğiz. Yeterki vazgeçin daha ne istiyorsunuz!” çağrısı yaptı.