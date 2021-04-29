İkizdere'deki doğa mücadelesine CHP'li vekillerden destek

29 Nisan 2021 Perşembe, 10:53

Rize'nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına karşı yöre halkı tarafından yürütülen doğa mücadelesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya destek verdi. Alanda incelemeler yapan Öztunç, "Eğer Mehmet Cengiz amacına ulaşırsa buradaki bu yeşillik, bu su kalmayacak. Buraya kıymayın" dedi.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına karşı vatandaşların direnişi sürüyor. Direnişin sekizinci gününde, Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve bazı partili yetkililer direnişe destek verdi.

Öztunç, İkizderelilerle dayanışma halinde olduklarını belirterek, "Mehmet Cengiz'in taş çıkartıp götürmek istediği deredeyiz. Burası müthiş bir doğa harikası. Buradaki şelalelerden tertemiz su akıyor. Bu su, burada yaşayan insanların kaynağı, yani insanlar bu sudan içiyor. Eğer Mehmet Cengiz, amacına ulaşırsa burası tamamen kaldırılacak, buradaki bu yeşillik kalmayacak, su kalmayacak. Bu taşlar Mehmet Cengiz tarafından alınacak. Buraya kıymayın. Bunun için İkizderelilerle dayanışma içindeyiz" dedi.

"KAZANANLAR HEP MÜCADELE EDENLERDİR"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İkizdere halkının bu mücadeleyi kazanacağına inandığını belirterek şunları söyledi:

“Rize İkizdere'deyiz, cennet gibi bir yerdeyiz. İşte bu alan taş ocaklarına açılmaya çalışılıyor, bu alan talan edilmeye çalışılıyor. Bu nedenle buradayız. Mücadele edenler her zaman kazanamazlar ama kazananlar hep mücadele edenlerdir. Bu mücadeleyi İkizdere halkı kazanacak. Çocuklarımızın geleceği adına, yaşam hakkı adına bu mücadeleyi kazanmak zorundayız. Bu cenneti rantçılara, talancılara teslim etmeyeceğiz.”