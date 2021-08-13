İkizköy direndi, mahkeme Akbelen’in çığlığını duydu, yürütmeyi durdurdu!
Akbelen’deki iki davada birden zafer kazanan İkizköy köylüleri, “Kömürcü şirket, ormanımızı, tarım alanlarımızı, zeytinliklerimizi, köyümüzü, yani yaşam alanlarımızı terk edinceye dek mücadeleye devam ediyoruz” dedi.
Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen maden ocağına karşı bölge halkının ağaç kesimine karşı başlattığı direniş, zafer ile sonuçlandı. Muğla 1. ve 3. idare mahkemeleri açılan iki davada da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar sonrası nöbet tutanlar “Direndik, savunduk ve nöbet tuttuk” paylaşımları ile sevinç yaşadı.
Akbelen Ormanı’nda yangın önleme bahanesiyle yaklaşık 100 ağaç kesilmiş ve bölge halkı ağaçların kesilmesine engel olmak için nöbet tutmaya başlamıştı. Nöbet tutan kişilere, geçen günlerde jandarma müdahale ederek gece operasyonla bölgeden dışarı çıkarmıştı. Köylülerin hem orman kesim işleminin durdurulması hem de maden sahasının genişletilmesi ile ilgili açtığı ÇED gerekli değildir kararının iptali için olan davada yürütmeyi durdurma verildi.
‘ORMANLARI TERK EDİN’
Mahkeme kararı sonrası açıklama yapan İkizköy Çevre Komitesi, bölgeyi yaşanmaz hale getirmek isteyen kişilere karşı mücadele edeceklerini söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Biz İkizköylüler olarak ağaçlarımızın önünde durup kesimi durdurduk. Mahkeme çok doğru, çok yerinde kararlar verdi. Bundan sonra hiç kimse ağaçlarımıza dokunamaz. Başta Milas Kaymakamı ve Muğla Valisi olmak üzere tüm yetkililerin mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlamalarını, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallarındaki rehabilitasyonu, kapasite artırımı ile ve kömür madenlerindeki genişletme projelerine ilişkin tüm işlemlerin derhal durdurulmasını, Akbelen Ormanı’nı korumalarını ve müdahale edilen doğal ortamların eski haline getirilmesini bekliyoruz.”
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