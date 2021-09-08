İkizköy’de halkın direnişi sürüyor: Ormanımızı vermeyeceğiz
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de, Akbelen ormanlarında kömür madeni için ağaçların kesilmesine karşı çıkan bölge halkının direnişi sürüyor.
Alanda verilen maden işletme izni için açılan iptal davasında daha önce ertelenen bilirkişi incelemesi dün yapıldı. Keşif sırasında heyete üye olarak atanan hâkimin, davacı avukatlara hakaret etmesi üzerine gerginlik yaşandı.
Bilirkişi heyetinin yapacağı keşif öncesinde alanda toplanan ve ellerinde dövizler eşliğinde nöbete devam eden İkizköylülere CHP’li ve İYİ Partili milletvekilleri, çevre örgütleri, sanatçılar ve doğasever yurttaşlar da destek verdi. Sabah erken saatlerden itibaren “Akbelen ormanını vermeyeceğiz” sloganı ile Milas- Ören karayolu kenarında toplanmaya başlayan köylülerin ve sivil toplum örgütlerinin inceleme alanına girmesine izin verilmezken heyetin keşif yaptığı ormanlık araziye sadece avukatlar alındı. 40 yıldır santralın yarattığı çevre ve sağlık sorunları ile mücadele eden İkizköylüler, bilirkişi heyetinin incelemeye devam ettiği esnada düzenledikleri forumda, ellerinde kalan son ormanlık alanın yok edilmesine karşı direnişe devam edeceklerini duyurdu.
Muğla 1’inci İdare Mahkemesi tarafından naip üye olarak atanan hâkimin İkizköy avukatları Arif Ali Cangı’ya, İsmail Hakkı Atal’a ve Adana Barosu’ndan avukat Şiar Rişvanoğlu’na “ruh hastası” diyerek hakaret etmesi üzerine davacı avukatlar reddi hâkim başvurusu yaptı.
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