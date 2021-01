İklim aktivisti Greta Thunberg 18. yaşına girdi

Henüz 15 yaşındayken iklim değişikliğiyle mücadele için tek başına okul grevi başlatan ve adını küresel çapta duyuran, hatta BM'de dünya liderlerini eleştiren İsveçli aktivist Greta Thunberg dün 18 yaşına bastı.

Yaşının genç olması nedeniyle kendisini yönlendirenler olduğuna dair komplo teorilerine dahil edilen Thunberg, yeni yaşı için yaptığı paylaşımda da esprili bir dille bu iddialara gönderme yaptı.

Twitter hesabındaki paylaşımında doğum günü tebrikleri için teşekkürlerini ileten Thunberg, "Bu gece pubda iklim ve okul grevi komplo teorilerinin ardındaki tüm karanlık sırları ve artık beni kontrol edemeyecek olan kötü kişileri ifşa edeceğim! Sonunda özgürüm" ifadelerini kullandı. Thunberg üzerinde 'Düz Mars Topluluğu' yazan tişörtünün fotoğrafını da paylaştı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk 2017'de Dünya'nın düz olduğunu savunanları "Neden Dün Mars Topluluğu da yok?" diyerek tiye almıştı.

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!



Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN