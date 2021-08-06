İklim değişikliği: Biden, ABD'de satılan araçların yarısının en geç 2030'da sıfır karbon emisyonlu olmasını hedefliyor

06 Ağustos 2021 Cuma, 09:20

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ABD Başkanı Joe Biden, 2030'a kadar ülkede satılan otomobillerin yarısının karbondioksit salımını sıfırlamış araçlar olmasını hedefliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu hedefin iklim değişikliğine yol açan karbon salımını azaltacağı ve ABD'yi Çin'e karşı rekabetinde destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın ayrıca yakıt tüketimini sınırlama ve karbon salımıyla ilgili başka düzenlemelere gideceği belirtildi ancak detay verilmedi.

2019'da ABD'deki karbon salımının yüzde 29'u ulaşım kaynaklıydı. Ülkede sıfır karbon salımı sağlayan araçların satışı Avrupa ve Çin'in gerisinde.

ABD'nin üç otomobil devi, Biden'ın açıkladığı hedefi memnuniyetle karşıladı. Ancak bu hedefe ulaşma konusunda yasal bir zorunluluk bulunmuyor.

Dünyada sanayi devriminin yaşandığı 1750'li yıllardan bu yana hava sıcaklığı yaklaşık 1,2 santigrat derece artmış bulunuyor. Karbon salımının azaltılması yönünde hükümetlerin sıkı önlemler almaması halinde sıcaklık artmaya devam edecek. Bu da iklim değişikliğine neden oluyor.

Biden'ın selefi Donald Trump ABD'yi Paris İklim Sözleşmesi'nden çekmiş, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı önlemler alınmasına yönelik düzenlemeleri gevşetmişti.

Sözleşme'yi yeniden imzalayan Biden ise iklim değişikliğine karşı mücadele konusunda ABD'nin ciddi olduğu mesajını vermeye çalışıyor.

OTOMOTİV DEVLERİ VE SENDİKADAN DESTEK

Biden'ın açıkladığı hedefe ilişkin olarak ABD'nin üç otomotiv devi Ford, General Motors ve Stellantis, 2030'a kadar akülü, yakıt hücreli ve hibrid araçlar da dahil olmak üzere satışların yüzde 40-50'sinin elektrikli araçlardan oluşması hedefini paylaştıklarını açıkladı.

ABD'nin en büyük sendikalarından Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) ile Avrupalı ve Japon otomotiv üreticileri BMW, Honda, Volkswagen ve Volvo da Biden'ın girişimine destek verdi. Biden'ın hedefini alkışladıklarını vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre, geçen yıl Avrupa'da araba satışlarının yüzde 10'u elektrikli araç iken, ABD'de bu oran büyük ölçüde Tesla'nın araçları olmak üzere sadece yüzde 2'de kaldı.

ABD'de California eyaleti ise daha ileri giderek 2035 itibarıyla eylatte satılan tüm yeni araçların sıfır karbon emisyonlu araçlar olacağını açıklamıştı.

Çin ise 2025'e kadar satılan araçların yüzde 20, 2035'e kadar satılan araçların ise yüzde 50'sinin sıfır karbon emisyonlu olmasını hedefliyor.

Avrupa Birliği de 2035'e kadar yeni petrol ve dizel araçların satışının sınırlandırılacağını açıkladı.