İklim Komisyonu ‘Çılgın Proje’ Kanal İstanbul’u konuştu
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nda iktidarın “çılgın projesi” Kanal İstanbul gündeme geldi.
Komisyonda söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kanal İstanbul’un zararlarının da bu komisyonda konuşulması gerektiğini belirterek “Avrupa yakasını besleyen suyun yüzde 65’i kanal yapıldığında devre dışı kalacak. Bu, İstanbul’da 5 milyon insanın suyunun kesilmesi anlamına geliyor” dedi. “Su kıtlığına karşı önlem alacak mıyız” sorusunu yönelten Süllü’ye komisyon başkanı AKP’li Veysel Eroğlu, İstanbul’un 2071 yılına kadar içme suyu sorunu olmayacağını savundu.
Süllü ise Kanal’ın oluşturacağı tek sorunun içme suyu değil, tarımsal sulamada sorunlara neden olacağını söyleyerek “Bakın, ben söylemiyorum, bilim adamları söylüyor” dedi. Eroğlu da “Kusura bakmayın, ben de bilim adamıyım” karşılığını verdi.
Öte yandan komisyonda, CHP’li vekillerin konuşmalarını kısa tutmalarının istenmesi üzerinden tartışma yaşandı. Bunun üzerine AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, komisyon başkanına “Sunum yapsınlar, kurtulalım” çağrısı yaptı.
CHP’li Murat Bakan, “Ne demek kurtulalım” diye tepki gösterdi. Bakan, Eroğlu’na, “Bu Komisyon konuşulsun diye kuruldu” karşılığını verdi.
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