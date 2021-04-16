Kanal İstanbul toplantısında İBB temsilcisinin telefonuna el konuldu
Kanal İstanbul projesinin konuşulduğu 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantısında, İBB temsilcisinin telefonuna el konuldu.
Kanal İstanbul güzergâhında bulunan Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki sulak alanın birinci derece olan sit korumasının, üçe düşürülmesi teklifi 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun gündemine alındı.
Kurul Müdürü Ersoy Köse, toplantıyı yetkililere aktardığı sırada İBB temsilcinin telefonuna el koydu.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaşananları sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
“Bugün 1 Nolu Koruma Kurulu Kanal İstanbul projeleri görüşüyor. İBB temsilcimiz toplantıyı bize aktarıyorken kurul müdürü hakaret ve saldırgan tavırlara temsilcimizin telefonuna el koymuştur. İBB'ye yönelen bu saldırıya karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. Hakikati savunacağız!”
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