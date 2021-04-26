İktidar, Biden’ın açıklamaları nedeniyle ABD’ye bir dizi yaptırımı gündemine almayı planlıyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 04:00

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 1915 olayları ile ilgili olarak “Ermeni soykırımı”, İstanbul için de “Konstantinopolis” ifadesini kullanması, ABD ile Türkiye arasında gerginliğe yol açarken Türkiye, ABD’ye karşı bir yaptırım kararı almak istiyor. İktidar kanadını, Türkiye’nin NATO üyeliğinin tartışmaya açılması gerektiğini düşünüyor.

Kabine toplantısının, bugün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları ile ilgili “soykırım”, İstanbul için de “Konstantinopolis” ifadelerini kullanması da kabinede görüşülecek. İktidar cephesi, ABD’nin bu tutumu karşısında Türkiye’nin de “aynı tonda karşılık vermesi gerektiğinin” altını çiziyor.

DOĞU AKDENİZ’E DİKKAT

İktidar cephesi, Biden’ın İstanbul için “Konstantinopolis” ifadesini kullanmasının perde arkasında, “Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki çıkarlarının olduğuna” dikkat çekiyor. Biden’in da bu açıklamayla “Türkiye’ye aba altından sopa göstermek istediği” değerlendiriliyor. ABD’nin, “Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi Yunanları, KKTC ve Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye üzerine sürmeyi amaçladığı” da konuşuluyor. Ayrıca ABD’nin Türkiye’yi, Suriye ve Kuzey Irak üzerinden “terör örgütü PKK ve YPG’nin devlet kurmasına öncülük etmekle tehdit ettiğine” de vurgu yapılıyor. İktidar kanadı ayrıca “Türkiye’nin NATO üyeliğini de tartışmaya açmayı” düşünüyor. Masada, “Türkiye’nin NATO’nun askeri kanadından çekilme seçeneğinin” de bulunduğu ileri sürülüyor. Bunun için de Yunanistan ve Fransa örneği veriliyor. Yunanistan’ın 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında NATO’nun askeri kanadından çekildiği, ancak 1980 yılında geri döndüğü, Fransa’nın da NATO’nun askeri kanadından 1966 yılında çekildiği, ancak 3 Nisan 2009’da geri döndüğüne işaret ediliyor. Türkiye’nin NATO üyesi olduğu 1952 yılından bu yana “her yerinden zincirlenmek istendiği” ifade edilirken, NATO üyeliğinin tartışmaya açılması ve “bu kararın da milletçe birlikte alınması gerektiği” kaydediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce söylediği, “NATO yokken biz vardık, şayet ve gerekirse biz bu yapının içinde olmazsak da dünyanın sonu değildir” ifadeleri de anımsatılıyor. İktidar cephesi, NATO ile ilgili alınacak her kararda MHP’nin de kendilerine destek vereceğinin altını çiziyor.

İNCİRLİK İÇİN YAPTIRIM

Muhalefet cephesi tarafından gündeme getirilen “Adana’daki İncirlik Üssü’nün ABD’ye kapatılması” yönündeki görüş artık hükümet cephesinde de ağırlık kazandı. İncirlik Üssü ile ilgili karar için de 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı örnek gösteriliyor. O dönem ABD’nin uyguladığı silah ambargosuna karşılık İncirlik’in ABD tarafından kullanımı askıya alınmıştı. Ancak bu adımın Türkiye’ye, Avrupa ve Ortadoğu’daki ilişkileri bakımından ne getirip ne götüreceği de hükümetin masasında olacak. Türkiye’nin F-35 projesi için ödediği 1.25 milyar doları ABD’den isteyeceği, aksi durumda Uluslararası Tahkim’e taşıyacağı da konuşuluyor.