İktidar ile muhalefet HSK seçimleri için uzlaşmıştı ancak tartışmalar bitmiyor

05 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Hâkim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) TBMM Genel Kurulu’ndaki seçimlerinde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı uzlaşma sağlasa da sular durulmuyor. AKP ve MHP arasında, “İYİ Parti’ye neden iki üye verildi” tartışmaları sürerken Cumhur İttifakı kanadı bu kez “genel kuruldaki oylamada İYİ Parti’nin uzlaşıyla hareket etmediğini” belirtiyor. Genel kurulda yapılan oylama sonuçlarına göre İYİ Parti’den 11 milletvekilinin “MHP’nin HSK adayı Hamit Kocabey’e oy vermediği, 23 milletvekilinin de diğer partilerin adaylarında farklı yönde oy kullandığına” dikkat çekiliyor.

TBMM Genel Kurulu’nda, 25 Mayıs’ta, HSK’den boşalan yedi üyelik için gizli oyla seçim yapılmış ve Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Kocabey, HSK üyesi seçilmişti. Seçimler tamamlandı ancak tartışmalar dinmedi. Cumhur İttifakı arasında “İYİ Parti’ye neden iki üye verildiği” tartışmaları “krize neden oldu.” Cumhuriyet, söz konusu krizi “Cumhur’da Elitaş krizi” başlığı ile duyururken Cumhur İttifakı’nda bu kez oklar İYİ Parti’ye çevrildi. Görüşmeleri AKP adına Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP adına Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül yürütmüştü.

‘TEKLİF İYİ PARTİ’DEN’ İDDİASI

Cumhur İttifakı kanadı, “uzlaşı teklifinin önce İYİ Parti’den geldiğini” savunuyor. Görüşmeler sırasında İYİ Parti grubundan, AKP’ye, “HSK için iki üye İYİ Parti’den olmalı” teklifinin geldiği belirtiliyor. Ancak İYİ Parti kanadı “AKP’den kendilerine ‘HSK için iki üye sizin partinizde olsun” denildiğini, bunun üzerine “Millet İttifakı’nda CHP’nin olmadığı bir HSK seçimlerinin muhalefet adına uzlaşma sağlanmayacağı gerekçesiyle, ‘CHP’ye de üye verilmesini talep ettikleri” ifade ediliyor. Böylece “CHP’ye bir üyeliğin verildiği” kaydediliyor. AKP’den gelen “HDP ne olacak” sorusuna da İYİ Parti’nin, “HDP, Millet İttifakı’nın bileşeni içinde yer almamaktadır” yanıtının geldiğine dikkat çekiliyor. Aslında muhalefetin AKP ve MHP’den “dört üyelik istediği ancak Cumhur İttifakı’nın bu teklifi geri çevrildiğine” de işaret ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’nın üç üyelik üzerinden “uzlaşmaya vardığı” belirtiliyor.

Genel kuruldaki oylamada “AKP, MHP ve CHP’nin sözünü tuttuğu, her partinin gösterdiği adaya blok oy verdiği ancak İYİ Parti’deki 34 milletvekilinin farklı tavır sergilediğine” dikkat çekiliyor. İYİ Parti’den 11 milletvekilinin MHP’nin adayı Hamit Kocabey’e hiç oy vermediği, 23 milletvekilinin ise “AKP ve CHP’nin adayları noktasında bağımsız hareket ettiği” vurgulanıyor.

Bu sonuç üzerine Cumhur İttifakı, “Eğer İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener’in isteği üzerine genel kuruda bu şekilde bir davranış sergiliyorsa, bu, uzlaşıya aykırı, etik olmayan durumdur. Yok eğer grubuna yönelik böyle bir istemi yok ise ‘Akşener parti grubuna demek ki hâkim değil” yorumları yapılıyor. İYİ Parti’nin oylama sonrasında çıkan farklı sonuçlar üzerine “kamuoyunda Cumhur İttifakı’nda çatlak var algısı yaratmaya çalıştığı” ileri sürülüyor. İYİ Parti kanadı ise “AKP ve MHP arasındaki tartışmanın İYİ Parti’ye yüklenmeye çalışıldığını” ileri sürüyor.

‘BAHÇELİ NEDEN KATILDI?’

AKP kanadı, “gerek adaylar gerekse HSK seçimleri üzerinde yürütülen görüşmelerde MHP ile herhangi bir sorun yaşanmadığını” belirtirken “MHP, İYİ Parti’ye iki üye verilmesinden ve gösterilen adaylardan rahatsızsa neden Sayın Devlet Bahçeli genel kuruldaki oylamaya katılarak, destek vermiştir” sorusunu yöneltiyor. MHP ise bu soruya “Sayın Genel Başkan’ın tutumu nettir. Eğer AKP, diğer parti gruplarıyla bir anlaşma sağlamışsa, ittifakın gereğini yapar, sözünü tutar, genel kuruldaki oylamaya da katılır. Ancak bu neden İYİ Parti’ye iki üye verildiğinin sorusunun yanıtı olamaz” görüşünü dillendiriyor.