İktidar ile sendika, memur ve emekliyle ‘5+7’de uzlaştı

24 Ağustos 2021 Salı, 04:00

İktidar ile Memur-Sen yaklaşık altı milyon memur ile memur emeklisine 2022 için yüzde 5+7, 2023 için de yüzde 8+6 zamda anlaştı. İki yılda da enflasyon farkı verilecek. Bunun dışında seyyanen zam ve refah payı verilmedi. İktidar Haziran 2023’te yapılacak seçimleri göz önünde bulundurarak ikinci yılın ilk altı ayındaki artışı yüksek tuttu. 3600 ek gösterge ile sözleşmelilere kadro konusu yine “sözde” kaldı. İktidar ile Memur-Sen “anlaştık” dedi ancak törende imza atılmadı.

BİNLERCE MEMUR MAĞDUR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamanın dün saat 14.30’da yapılacağını duyurmuştu. Ancak toplantı uzun süre başlayamadı. Bakan Bilgin, hizmet kollarında bazı konuların tamamlanamadığını, akşama kadar tamamlanıp imzalanacağını söyledi. Genel hususlarda uzlaşmaya vardıklarını belirten Bakan Bilgin, kamu çalışanlarının enflasyonun altında ezdirilmeyeceğini savundu.

Bilgin, 2022 için enflasyon farklarıyla birlikte yüzde 5+7, 2023 için de yine enflasyon farklarıyla birlikte yüzde 8+6 zam verdiklerini söyledi. Gelecek yıl için enflasyon beklentisinin yüzde 9 olduğuna işaret eden Bilgin, 2022 için toplamda yüzde 12 artış yapılacağını kaydetti. Bilgin, 2023 için “bugüne kadar verilmemiş oranda” Cumhurbaşkanı’nın desteği ile ilk altı ay için yüzde 8’lik artış yapılacağını dile getirdi.

Öte yandan Bilgin’in sözleşmeden yüzde 1’lik düzeyde örgütlenmiş sendikaların istifade edebileceğini söylemesi ise karışıklık yaratttı. Sözleşmenin geneli için mi bu koşulun aranacağı anlaşılamadı. Çünkü yüzde 1’in altındaki sendikalara üye olmuş binlerce memur bulunuyor. Bu durumda binlerce memur 400 TL’lik toplusözleşme ikramiyesi alamayacak. Bakan Bilgin, Memur-Sen’in seyyanen zam talebi olduğunu ancak kendilerinin başka bir öneride bulunduklarını belirtti. Bilgin, seyyanen zam yerine 135 lira olan sözleşme ikramiyesinin sendika üyesi memurlar için 400 liraya çıkarıldığını bildirdi.

SÖZLEŞMELİ HAVADA KALDI

3600 ek gösterge konusunda ise Memur-Sen’in de katıldığı çalışma grubu oluşturulacağını belirten Bilgin, bunun yasa gerektiren bir düzenleme olduğunu kaydederek “Biz çalışma yaptıktan sonra TBMM’nin inisiyatifinde” dedi.

Sözleşmelilere kadro konusunda ise “3+1” ilkesini benimsediklerini kaydeden Bilgin, onun da teknik ayrıntılarının hazırlanacağını belirtmekle yetindi. İki konuda da yine “havada” kalınmış oldu. Yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise “hayırlı uğurlu olsun” dedi.

‘BEKLENTİLER KARŞILANDI’

Yüzde 8’lik artış ile refah payı beklentilerinin karşılandığını söyleyen ve sözleşme metninin imza aşamasına gelmediğini, geniş açıklamanın o zaman yapılacağını ifade eden Yalçın, 3600 konusunda metin oluşturulurken ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti. Artışların toplusözleşme ikramiyesi ile birlikte en düşük memur maaşına yüzde 28 iyileştirme anlamına geldiğini anlatan Yalçın, süreç içerisinde Cumhurbaşkanı ile de görüştüğünü belirterek Erdoğan’ın iyi niyetinin masaya yansıdığını söyledi.

KESK’TEN TEPKİ

KESK Yürütme Kurulu, anlaşmayla ilgili ilk değerlendirmesinde şu vurguyu yaptı: “Günlerdir bizden adeta kaçırılan, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin ürünü mutabakatın adı ‘ölümü gösterip sıtmaya razı etme’ mutabakatıdır. Kabul etmiyoruz!”

TÜRKİYE KAMU-SEN AYRILDI

Bu yıl Memur-Sen ile ortak teklif veren Türkiye Kamu-Sen iki yıl için yüzde 6 “refah payında” ısrar etti. Önce “olabilir” denildi. Ancak sonra vazgeçildi. Görüşmeler önceki gece boyunca ve dün sabah da devam etti. Ayrıca 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro konusunun “çalışma yapılacağı” belirtilerek ucu açık bırakılmasına da Türkiye Kamu-Sen itiraz etti. Ancak başta refah payı olmak üzere 3600 ek gösterge, sözleşmelilere kadro konusunun boşlukta bırakılması üzerine Türkiye Kamu-Sen bunları kabul edemeyeceğini belirterek görüşmelerden ayrıldı. Bu arada görüşmelerde uzun süre ortaya bir metin çıkarılamadığı da alınan bilgiler arasında yer aldı.